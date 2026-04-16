Дожди, похолодание и мокрый снег: погода в выходные разочарует жителей Подмосковья

В конце недели в Москве и Подмосковье сохранится прохладная и в целом влажная погода: в пятницу и субботу пройдут дожди, в воскресенье местами возможен мокрый снег, а к началу новой недели осадки прекратятся, но весеннее тепло по‑прежнему не придет. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его данным, в пятницу, 17 апреля, ожидается облачная погода. Ночью местами возможен небольшой дождь с количеством осадков 0–1 мм, температура в Москве составит +5…+7 градусов, по области +2…+7 градусов, южный ветер 5–10 м/с.

«Днем — облачно, небольшой, местами умеренный дождь (1–4 мм), в столице +13…+15 градусов, по Подмосковью +11…+16 градусов, ветер южный 5–10 м/с», — отметил Ильин.

Метеоролог уточнил, что в субботу, 18 апреля, ночью будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой, местами умеренный дождь (1–5 мм). Температура в Москве +5…+7 градусов, по области +2…+7 градусов, ветер западный 4–9 м/с.

«Днем сохранится облачная погода, ожидается небольшой, местами умеренный дождь (1–7 мм), в Москве +8…+10 градусов, по области +7…+12 градусов, ветер северный 5–10 м/с», — подчеркнул специалист.

В воскресенье, 19 апреля, ночью будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега (0–1 мм). Температура в Москве +1…+3 градуса, по области от -1 до +4 градусов, ветер северный 7–12 м/с. Днем — облачно, небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег) с количеством 1–5 мм, в столице +5…+7 градусов, по Подмосковью +3…+8 градусов, северный ветер 7–12 м/с.

На 20–21 апреля синоптик прогнозирует облачную с прояснениями погоду, преимущественно без осадков. Ночью температура ожидается от -1 до +4 градусов, днем — +6…+11 градусов. Ветер восточный, северо‑восточный 5–10 м/с.

