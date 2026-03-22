«Это что такое?»: Александр Буйнов высказался о ChatGPT

Искусственный интеллект не заменит человека, если оставаться романтиком, считает певец Александр Буйнов. По его словам, музыке, созданной с помощью ИИ, не хватает живости и чувственности. Об этом артист заявил во время пресс-подхода на концерте «Звезды Дорожного радио», передает корреспондент интернет-издания «Подмосковье Сегодня».

Александр Буйнов назвал искусственный интеллект Иваном Ивановичем — ИИ. По его словам, песням, созданным с помощью нейросетей, не хватает живости и «фальши» в плане чувственности, а не безобразного исполнения. Певец уверен, никакой ИИ не заменит «того пацана Александра Буйнова». Артист призвал всех оставаться людьми.

На вопрос о том, пользуется ли певец ChatGPT, он задал встречный: «Это что такое?»

«Мне так прикольно слышать новые названия. Я за старыми не успеваю: понять, что это такое. Когда все это придет в негодность, может, тогда мы станем другими. Будут у нас инструменты, будут музыкальные школы, консерватории, литературные кружки, будем говорить, общаться. Мне бы хотелось, чтобы дети росли в этом», — признался артист.

Однако он отметил, что в общении с молодым поколением важно не давать советы или бахвалиться, а делиться собственным опытом.

«Я не буду уподобляться тем умникам старшего возраста, которые говорят: „Да я в ваше время! Да я уже в вашем возрасте саблей махал!“ Нет, не буду я так делать, и никому не советую. Самое главное в общении с моим с внуком Александром, который учится в институте на втором курсе уже, когда он спрашивает у меня, я ему отвечаю не советом, а рассказываю случай из жизни, потому что у меня всего в жизни было вот так. Он с удовольствием слушает это, потому что это не совет, как поступать», — подчеркнул певец.

Ранее SHAMAN признался, что первым в его райдере идет портрет Путина.