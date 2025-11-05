Это нужно знать каждому: как распознать инсульт по первым признакам

Своевременное распознавание первых признаков инсульта критически важно для сохранения жизни и минимизации последствий. Как понять, что у человека случился инсульт и помочь в критической ситуации, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала заведующая неврологическим отделением, врач-невролог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Светлана Александрова.

По словам эксперта, классические симптомы включают внезапное онемение или слабость одной стороны лица, руки или ноги.

«Также это нарушение речи или понимания речи, резкое ухудшение зрения на один или оба глаза, внезапную потерю координации, нарушение равновесия или головокружение, а также сильную внезапную головную боль», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

При этом инсульт может проявляться и нетипично: тошнотой, рвотой, общей слабостью, спутанностью сознания, необъяснимой тревожностью, болью или ощущением давления в груди, затрудненным дыханием, необычными ощущениями в лице или конечностях, такими как жжение или «ползание мурашек».

«При появлении любого из этих признаков необходимо немедленно вызвать скорую помощь. До приезда врачей важно уложить человека в безопасное положение, предпочтительно на бок, обеспечить свободное дыхание и спокойствие, не давать еду или воду при нарушении глотания и фиксировать время появления первых симптомов, чтобы информировать специалистов», — предупредила эксперт.

