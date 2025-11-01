Опасные насекомые покусали россиянку в Египте — чего бояться туристам

Российская туристка, отдыхавшая в Шарм-эш-Шейхе, заметила быстрорастущую гематому и шишку после укуса насекомого. Отельный врач не смог идентифицировать укус, однако пострадавшая предполагает, что это был верблюжий паук. Чем опасен укус и какие осложнения он может вызвать, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-инфекционист Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Наталья Турская.

По словам эксперта, следует уточнить, что речь идет об укусе верблюжего паука. Он действительно выглядит пугающе, но он не ядовит.

«Тем не менее его укус может привести к воспалению и инфицированию тканей, так как на челюстях этого арахнида нередко остаются остатки органических веществ и бактерий. Наиболее частые последствия — отек, покраснение, болезненность и образование плотного воспалительного узла. В редких случаях при отсутствии обработки возможно нагноение или заражение крови», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

При укусе важно сразу же: промыть место антисептиком (хлоргексидин, мирамистин), приложить холод для уменьшения отека, нанести противовоспалительную или антибактериальную мазь, следить за состоянием кожи в течение нескольких дней.

«Если отек растет, появляется боль, температура или гнойное отделяемое — нужно обратиться к врачу. Осложнения чаще всего ограничиваются локальным воспалением, формированием абсцесса или поствоспалительной гиперпигментацией. Однако при несоблюдении гигиенических мер возможно развитие раневой инфекции, лимфангита или даже общей интоксикации», — заключила Турская.

Ранее стало известно, как обширный инсульт повлияет на жизнь солистки группы «Город 312».