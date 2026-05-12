«Ад в небе»: четырех человек сожгло заживо в самолете, вспыхнувшем над пустыней

Небо над пустыней Намиб превратилось в ад. Небольшой самолет, на борту которого находились трое немецких туристов и пилот, загорелся прямо в воздухе и рухнул. Все четверо сгорели заживо. Об этом сообщает Bild.

Одномоторный Cessna 210 вылетел с частной фермы недалеко от международного аэропорта имени Хосеа Кутако. Путешественники направлялись в регион Хардап, но долететь не успели. Рядом со знаменитой пустыней Соссусфлей борт пропал с радаров, а затем рухнул. Очевидцы сообщают: самолет был объят пламенем еще до падения.

Причины возгорания пока неизвестны. Спасатели нашли только обугленные останки. Для туристической отрасли Намибии это удар — страна славится полетами над дикими ландшафтами. Но такая смерть в огне на высоте не снилась и в страшном сне.

Германское консульство уже связалось с семьями погибших. Ведется расследование. Эксперты не исключают технической неисправности.

