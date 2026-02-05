Европа меняет риторику: к чему приведут переговоры ЕС и России по Украине

В перспективе переговоры европейских стран и России должны привести к заключению договоренности о прекращении поставок оружия на Украину. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Дмитрий Аграновский.

Ранее в СМИ сообщили, что премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис поддержали идею назначения спецпосланника ЕС для переговоров по урегулированию украинского конфликта. Политолог Аграновский подчеркнул, что такая инициатива, особенно со стороны прибалтийских стран, показывает реальные настроения в Европе.

«Идея, высказываемая лидерами Эстонии и Латвии, о том, что нужны переговоры, это довольно ценно. Если они будут проводиться с европейцами, то переговоры будут идти при нашей очевидной инициативе на поле боя, поэтому переговоры вполне возможны», — пояснил эксперт.

Однако ожидать осязаемых результатов прямо здесь и сейчас не стоит, заверил специалист.

«Главный результат — это наличие переговоров. В перспективе с европейцами необходимо говорить о прекращении поставок оружия Украине. Также они очень много говорят о каких-то гарантиях безопасности Украины. А вообще все началось из-за чего? Из-за того, что Европа отказывалась дать хотя бы минимальные гарантии безопасности России. Как раз с европейцами и надо говорить об этом», — заключил Аграновский.

