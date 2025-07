Фанаты сбежали с концертов Тимберлейка в Европе: опоздания, караоке и ноль эмоций

«Караоке, а не концерт»

Сейчас музыкант находится в гастрольном туре по Европе, однако вместо восторженных отзывов получает шквал критики. Особенно ярко недовольство проявилось после его выступления на румынском фестивале Electric Castle. Тимберлейк, заявленный как главный хедлайнер, вышел на сцену с серьезным опозданием — зрителям пришлось ждать более часа под проливным дождем. При этом сам выход оказался лишен эмоций: артист был в темных очках, куртке и бейсболке, что затруднило зрителям возможность увидеть его лицо, рассказывают поклонники творчества артиста в TikTok.

Главные претензии связаны с качеством шоу. Фанаты утверждают, что Джастин поет не более 20% материала, остальное перекладывая на публику. В комментариях шоу называют «караоке, а не концертом», жалуются на слабую энергетику, отсутствие контакта с залом и общее впечатление, что артист «просто отрабатывает».

Подобные отзывы звучат и о других выступлениях в рамках тура — зрители порой покидают площадки раньше времени, называя происходящее «сырым» и «лишенным смысла». Так, популярная певица Амелисса объяснила в своем видеообращении, почему она была разочарована выступлением.

«Я впервые увидела тебя в Electric Castle, но, честно говоря, ты меня совершенно разочаровал», — говорит она, обращаясь непосредственно к Тимберлейку.

Ни сам Тимберлейк, ни его представители пока не прокомментировали сложившуюся ситуацию.

Фото: [ соцсети ]

Кринж-танцы от Тимберлейка

Джастин Тимберлейк неоднократно становился участником скандалов, связанных с недовольством поклонников. Помимо текущих обвинений в невовлеченности на концертах, в прошлом артист уже сталкивался с критикой со стороны аудитории — как в офлайн, так и в цифровом пространстве.

На фестивале Something in the Water в Вашингтоне Джастин неожиданно исполнил танцевальный элемент в стиле «Beat Ya Feet», вызвав насмешки. Одна из пользователей TikTok даже воссоздала его движение лучше, чем сам артист. Тимберлейк пошутил в соцсетях, что «поговорил со своими ногами» и извинился за «real khaki vibe» своих штанов.

Во время европейской части турне Forget Tomorrow World Tour фанаты раскритиковали Тимберлейка за неловкие танцы рядом с микрофонной стойкой. В соцсетях ролик назвали «cringe» и даже начали обсуждать момент завершения выступлений артиста. Отдельно вспыхнул негатив из-за отмены финального концерта в США за 12 минут до начала из‑за болезни.

По данным New York Post, во время выступления в Тампе, штат Флорида, фанат попытался дотронуться до его куртки — и Джастин резко оттолкнул руку — видео быстро распространилось в прессе. Висит ли карьера Тимберлейка на волоске из-за подобных выходок — все еще открытый вопрос.

