Литвин женился на «бывшей» Тимати: как прошла свадьба за 100 млн рублей, кем были гости и сколько стоил ведущий Нагиев

Блогер Михаил Литвин, который не так давно попался на покупке военного билета, сыграл роскошную свадьбу с бывшей участницей шоу «Холостяк» Айдель Вейгель. На церемонию Литвин потратил около 100 млн рублей, а ведущим торжества стал Дмитрий Нагиев. Подробнее о мероприятии, роскошном подарке невесте и гостях-селебрити — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Какой была свадьба за 100 миллионов

Торжество, судя по фото в соцсетях блогеров, состоялось в усадьбе Villa Michetti в 50 километрах от Москвы и собрало 120 гостей, среди которых оказалось много звезд шоу-бизнеса. На церемонию приехали певец Limba (Мухаметали Ахметжанов), блогер Слава Бустер (Вячеслав Леонтьев), известный блогер-кондитер Полина Филимонова и многие другие. Гостей на свадьбе развлекали рэпер Macan (Андрей Косолапов), Navai (Наваи Бакиров), Гуф (Алексей Долматов) и Icegergert (Георгий Гергерт), присутствовал и певец Леван Горозия. Сама невеста также исполнила для Михаила песню, а ведущим мероприятия стал Дмитрий Нагиев.

Своей супруге в качестве свадебного подарка Литвин подарил красный Lamborghini, цена такой машины на рынке составляет от 40 до 60 млн рублей. Стоимость аренды виллы начинается от 2 млн рублей, а еще порядка 10 млн могло уйти на работу декораторов. По слухам, за вечер в качестве ведущего Нагиев берет от 5 млн рублей. По информации некоторых источников, его присутствие обошлось Литвину в 10 млн рублей, пишет телеграм-канал SHOT. Таким образом, организация свадьбы обошлась не меньше 50 млн рублей, а с учетом свадебного подарка невесте сумма доходит до 100 млн рублей. За вечер Адель сменила несколько образов, которые для нее подготовили стилисты Илья и Никита Хованские.

Кроме того, подруга невесты опубликовала многозначительное видео со свадьбы, которое подписала словами: «Ждем маленького Литвина!», сама Вейгель сделала репост публикации к себе в профиль. Пожелание это или раскрытый секрет о возможной беременности Адель — пока неизвестно.

Фото: [ соцсети ]

Любовь или сделка?

Молодожены рассказывали о своем знакомстве в формате видео. В 2022-м году Адель предложила Михаилу сделку: за 30 млн рублей раскрутить ее аккаунт и собрать миллион подписчиков. Тогда они сообщили о своем романе, однако после того, как миллионная аудитория набралась, пара объявила о расставании, вызвав волну хейта со стороны подписчиков. Через несколько дней Вейгель и Литвин сообщили, что информация о разрыве была шуткой.

Михаил — один из самых известных блогеров в России. Его ролики, в которых он поджигает автомобили и проводит зрелищные розыгрыши, собирают миллионы просмотров. Помимо ведения блога, он запустил собственный бизнес: производство энергетических напитков и мерча. Блогер также был обличен в покупке военного билета, в чем он сам и признался в одном из подкастов. После чего прокуратура аннулировала решение об освобождении Литвина от призыва на военную службу. Однажды Михаил также обстрелял сотрудников ДПС из игрушечного пистолета.

Адель Вейгель привлекла внимание зрителей после участия в шоу «Холостяк», где стремилась завоевать сердце рэпера Тимати. Однако, не ощутив романтической связи, она решила покинуть проект по своему желанию. Победителем тогда стала Екатерина Сафарова, но ее отношения с рэпером также не сложились.

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