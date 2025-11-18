Финансовые привычки, которые работают: как не тратить деньги впустую

Многие слышали о финансовых привычках и о том, как полезно добавить их в жизнь. Но не все знают, на какие из них действительно стоит обратить внимание. Подробнее об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал председатель Совета Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Аркадий Недбай.

По словам эксперта, вопрос финансовых привычек действительно важен, особенно в условиях современной экономики, когда молодежь склоняется к быстрому потреблению, часто игнорируя необходимость думать о завтрашнем дне. Однако правильное формирование финансовой устойчивости начинается именно с небольших шагов, постепенно перерастающих в устойчивые механизмы сбережения.

«Прежде всего, важно поставить себе и осознать личную финансовую цель. Первым шагом должно стать ее четкое определение — накопить резерв на пару месяцев или системно формировать долгосрочный фонд. В зависимости от цели выбирают инструменты: для краткосрочных задач оптимален банковский депозит, для отдаленного будущего — программа долгосрочных сбережений (ПДС), инвестсчета и другие долгосрочные решения», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Поддерживать финансовую дисциплину помогают цифровые технологии, добавил Недбай.

«Многие банки и негосударственные пенсионные фонды (НПФ) предоставляют удобные онлайн-сервисы, позволяющие автоматически отчислять фиксированную сумму на счет каждый месяц. Эти небольшие взносы со временем накапливаются, на них начисляется инвестиционный доход, в сумме превращаясь в ощутимый капитал. Подобный механизм минимизирует соблазн потратить свободные средства на несущественные сиюминутные покупки», — подчеркнул эксперт.

Фото: [ медиасток.рф ]

Кроме того, осознанное отношение к расходам играет ключевую роль. Часто, по словам специалиста, значительная доля бюджета уходит на приобретения, ценность которых сомнительна.

«Простое упражнение — пособирать чеки и провести ревизию всех подписок и сервисов. В процессе наверняка обнаружится немало лишних трат, отказ от которых даст существенную экономию. Для тех, кто задумывается о крупной покупке или обеспеченной пенсии, оптимальный вариант — участие в программе долгосрочных сбережений. ПДС позволяет создать личный капитал с минимальными усилиями. Она сочетает надежность с доходностью, подкрепленные государственными гарантиями и налоговой поддержкой», — отметил Недбай.

Похожий механизм накоплений, продолжил он, предлагают и корпоративные пенсионные программы, к которым подключают своих сотрудников крупные компании.

«А уже скоро заработает комбинированный продукт — корпоративная ПДС, которая позволит участнику получать двойное софинансирование: одновременно от работодателя и от государства», — заключил эксперт.

