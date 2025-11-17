Пенсионеры могут лишиться части выплат: куда и как подать заявление, чтобы не потерять средства

Депутат Госдумы Валерий Тумин предупредил, что пенсионеры могут лишиться части выплат, если не направят заявление на их получение. Каких выплат это коснется и куда подать заявление, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.

Эксперт пояснила, что российская пенсионная система устроена таким образом, что часть доплат к пенсии начисляется автоматически, а часть имеет заявительный характер: без обращения в Социальный фонд России (СФР) или МФЦ пенсионер не получит выплаты, даже формально имея на них право.

«Заявительный характер носят такие выплаты, как федеральная и региональная социальные доплаты до прожиточного минимума (ФСД / РСД): назначается, если суммарный доход неработающего пенсионера ниже прожиточного минимума; а также надбавка к пенсии за иждивенцев (до 2969 рублей на каждого): выплачивается пенсионерам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи (дети, инвалиды и другие)», — рассказала экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, заявление необходимо и на специальные профессиональные доплаты: ежемесячные выплаты пенсионерам, работавшим по определенным специальностям (члены летных экипажей гражданской авиации, работники угольной промышленности и так далее).

«Это относится и к прочим надбавкам (например, за сельский стаж — проживание 30 лет и более в сельской местности) и единовременным выплатам накопительной части пенсии», — отметила Проданова.

Непосредственно в Московской области действует ряд дополнительных надбавок для пенсионеров, продолжила эксперт. Например, региональная надбавка до величины прожиточного минимума: 16,6 тыс. рублей в 2025 году.

«Также ежемесячная денежная компенсация одиноко проживающим пенсионерам в возрасте 65 и более лет в размере 1 тыс. рублей: при стаже проживания в регионе более 10 лет доплата устанавливается так, чтобы общий доход пенсионера достигал 20 тыс. рублей», — подчеркнула экономист.

В Подмосковье действуют субсидии и компенсации при оплате жилья: компенсация взносов на капитальный ремонт для пенсионеров старше 70 и 80 лет, компенсация занимаемой площади для одиноких пенсионеров с доходом ниже прожиточного минимума, скидки/компенсации на оплату услуг по обращению с ТКО.

«Социальные услуги и льготы в натуральной форме: санаторно-курортное лечение малоимущих пенсионеров, бесплатное зубопротезирование для отдельных категорий, слуховые аппараты и так далее», — продолжила Проданова.

Чтобы получить услугу, необходимо обратиться лично в территориальное отделение Министерства социального развития Московской области или в МФЦ, либо онлайн посредством Государственной информационной системы Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области (РПГУ)».

«Для подтверждения права на получение той или иной доплаты или услуги потребуется предоставить соответствующий пакет документов, например, таких как заявление, паспорт, документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства в Московской области (если эти сведения не содержатся в документе, удостоверяющем личность), пенсионное удостоверение, документ, подтверждающий количество лиц, зарегистрированных по месту жительства получателя, документы, подтверждающие доходы членов семьи получателя и других, в зависимости от вида надбавки», — заключила экономист.

Срок предоставления услуги — 10 рабочих дней.

