Похмелье или ребёнок? Британка перепутала роды с отравлением после паба и родила сына в туалете

Жительница британского Сток-он-Трента Луиза Экклстон была уверена, что у нее просто тяжелое похмелье после пьянки в пабе. Оказалось — начались роды. 35-летняя женщина даже не подозревала, что беременна. Итог — экстренные роды в туалете, два года реабилитации и мальчик, который чудом выжил. Об этом сообщает Lenta.ru.

В апреле 2024 года Луиза сделала татуировку, а вечером отправилась с друзьями в паб, где пила вино и коктейли. На следующее утро девушка чувствовала себя ужасно: болел живот, кружилась голова. Она заказала доставку еды, чтобы «поправиться», а ночью проснулась от адских спазмов. Было похоже на отравление. Мать вызвала скорую. На вопрос оператора о беременности Луиза категорично ответила: нет. И продолжала орать от боли.

Когда мать попыталась помочь снять белье, то увидела головку младенца. Диспетчер руководил процессом — женщина приняла роды и делала новорожденному искусственное дыхание. Мальчик весом чуть больше килограмма появился на свет на 28-й неделе. Последствия оказались тяжелыми: повреждение мозга из-за нехватки кислорода, четыре дня на ИВЛ, четыре переливания крови и лечение от сепсиса.

Луиза до сих пор винит себя: за 48 часов до родов она употребляла алкоголь, а за три дня подписала в тату-салоне бумагу, что не беременна. Сейчас сыну Линкольну два года. Вопреки прогнозам, он сидит, ползает и ходит вдоль мебели, но питается через трубку и наблюдается у неврологов.

