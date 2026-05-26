С чем действительно связано мужское одиночество: болезненная проблема, о которой редко говорят

Эпидемию мужского одиночества часто объясняют кризисом свиданий, соцсетями или тем, что людям стало сложнее строить отношения. Но психолог Джей-Джей Келли считает, что корень проблемы может быть глубже: многие мужчины просто не умеют распознавать, называть и спокойно проживать свои эмоции, пишет Vice.

По ее словам, это не обвинение мужчин, а претензия к системе воспитания. Девочек часто учат заботиться, подстраиваться и сглаживать углы, а мальчиков — терпеть, молчать и показывать силу. В итоге грусть, тревога, страх или одиночество начинают восприниматься как слабость. Единственной «разрешенной» эмоцией нередко остается злость.

Проблема в том, что, если человек не может объяснить свое состояние, он не может из него выйти. Вместо разговора появляются замены: алкоголь, порно, видеоигры, бесконечный скроллинг или просто уход в себя. Это временно глушит боль, но не дает настоящей близости.

Келли считает, что выход начинается с эмоциональной грамотности: научиться замечать, что именно чувствуешь, почему это возникло и как не сорваться в автоматическую реакцию — крик, закрытость или бегство в телефон.

Но ответственность лежит не только на мужчинах. Психолог говорит, что женщинам тоже важно перестать «материнствовать» в отношениях и делать за партнера всю эмоциональную работу. Честность, границы и прямой разговор могут быть неприятнее в моменте, зато именно они дают шанс на настоящую связь, а не на очередную тихую усталость вдвоем.