Газманов рассказал о конфликте с Киркоровым из-за песни «Морячка»

Певец Олег Газманов во время пресс-подхода на концерте «Звезды Дорожного радио» рассказал о старом конфликте с Филиппом Киркоровым из-за песни «Морячка», передает корреспондент интернет-издания «Подмосковье Сегодня».

Исполнитель вспомнил, что коллега начал исполнять его хит на своих гастролях без предварительного согласования.

По словам артиста, Киркоров тайно записал композицию после того, как услышал ее в живом исполнении на теплоходе.

«Я это услышал, говорю: „Филипп, ты с ума сошел?“ — „Не спросил“», — сообщил Газманов.

Помимо этого, певец отметил, что со временем конфликт был исчерпан. Киркоров принял участие в юбилейном концерте Газманова, где они вместе исполнили популярный трек.

