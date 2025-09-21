Гороскоп для всех знаков Зодиака на неделе с 22 по 28 сентября

Звезды подготовили множество сюрпризов для представителей всех 12 знаков Зодиака. Подробнее о том, что ждет каждого на неделе с 22 по 28 сентября, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эзотерик Майя Королева.

Овны, Тельцы, Близнецы

На этой неделе Овны почувствуют, что пришло время для перемен. Возможно, потребуется сделать важный шаг в личных отношениях или на работе. Звезды рекомендуют избегать импульсивных решений — особенно в середине недели, так как это может спровоцировать конфликты. Выходные стоит провести в тишине и уединении, чтобы восстановить внутренний баланс.

Неделя обещает быть активной для Тельцов в профессиональной сфере. Приложенные усилия, наконец, начнут приносить плоды, и это повысит уверенность в себе. Будущее сулит неожиданные предложения, вероятно, во вторник и среду. Личная жизнь потребует особого внимания, нужно постараться избегать недоразумений, обращая внимание на детали при общении с партнером.

«Для Близнецов эта неделя будет временем самопознания и анализа своих целей. Возможно, захочется пересмотреть свои приоритеты и сделать шаги в направлении долгосрочных изменений. В профессиональной сфере будут возможности для расширения горизонтов, но не стоит спешить с принятием глобальных решений. В личных отношениях стоит быть особенно внимательными и открытыми для конструктивного диалога», — отметила Королева.

Фото: [ istockphoto.com/AndreyPopov ]

Раки, Львы, Девы

Неделя принесет Ракам успехи в личных и профессиональных вопросах. Энергии хватит, чтобы реализовать сложные проекты, но не стоит перегружать себя. Астролог посоветовала обратить внимание на здоровье: недостаток отдыха может сказаться на самочувствии. В отношениях с близкими нужно сбавить эмоциональный накал, чтобы избежать конфликтов.

Для Львов наступает время активности в сфере финансов, когда можно получить неожиданные поступления или успешные предложения. Важно проявить бдительность к мелочам, так как некоторые возможности могут быть упущены из-за недостатка внимания к деталям. В любовной сфере стоит проявить терпение и внимание, особенно в конце недели.

Девам предстоит очень динамичная неделя — они будут в центре событий, а их решения будут иметь большое значение для окружающий. Главное — не потерять терпение и быть готовым к трудным выборам. В личной жизни возможны небольшие недоразумения, но они быстро разрешатся, если проявить гибкость и открыться для компромиссов.

Весы, Скорпионы, Стрельцы

Эта неделя для Весов будет временем саморазмышлений и поиска внутреннего равновесия. Появится потребность отдалиться от суеты и побыть наедине с собой. Это хороший момент для работы над личными проектами или увлечениями. Важно не перегружать себя лишними заботами и постараться найти время для отдыха и восстановления.

«Для Скорпионов эта неделя будет насыщенной в плане социальных контактов. Вы будете в центре внимания, и многое будет зависеть от вашей способности наладить нужные связи. В профессиональной сфере возможны предложения, которые помогут укрепить вашу репутацию. В личных отношениях стоит быть открытыми и честными, чтобы избежать недопонимания», — заявила астролог.

Неделя будет успешной для Стрельцов в плане карьерных достижений, это отличное время для реализации амбициозных проектов. Однако стоит быть осторожными с эмоциональными перегрузками — работа не должна становиться источником стресса. В отношениях с близкими возможны небольшие трения, но они быстро забудутся, если проявить такт.

Фото: [ istockphoto.com/fizkes ]

Козероги, Водолеи, Рыбы

Козерогам на этой неделе предстоит работать над расширением горизонтов, будь то в обучении, путешествиях или поиске новых возможностей. Звезды советуют не ограничиваться привычными рамками, а искать новые пути и источники вдохновения. В личных отношениях будет важно соблюдать баланс между карьерой и семьей, подчеркнула эзотерик.

Водолеи будут сосредоточены на вопросах финансов и ресурсов: время подвести итоги своих вложений и подготовиться к новым шагам. В личных отношениях будет важно не забывать о близких — они могут потребовать внимания. Стоит сбалансировать профессиональную активность с личной жизнью, чтобы избежать перегрузки.

Для Рыб будущая неделя станет временем перемен и решений, которые могут сильно повлиять на жизнь. В профессиональной сфере ожидаются возможности для роста, но они потребуют смелости и решимости. В отношениях с партнером или близкими будут важны честность и открытость, заключила астролог.

