Гороскоп для всех знаков Зодиака на неделе с 29 сентября по 5 октября

На неделе с 29 сентября по 5 октября знаков Зодиака ожидают невероятные повороты судьбы и звонки из прошлого, подробнее о которых интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эзотерик Майя Королева. По ее словам, будущее для многих станет периодом переосмысления.

Овны, Тельцы, Близнецы

Старые романтические отношения могут вернуться в жизнь Овнов на будущей неделе, может возникнуть желание восстановить связь с кем-то из прошлого или, наоборот, закрыть старые истории. Старые задачи также могут вернуться на работе, как и угасшие конфликты. Прямолинейность и настойчивость могут лишь разжечь разногласия в коллективе или личной жизни.

Новый взгляд на отношения с партнером появится у Тельцов, наступает время пересмотреть свои желания. Перемены ждут и профессиональной сфере, стоит решить: продолжать текущие проекты или вовсе переосмыслить карьерные цели. Неопределенность в отношениях с коллегами или партнером может привести к неприятным разговорам, предупредила Королева.

Звезды подтолкнул Близнецов к решению старых вопросов в отношениях, возможны моменты ревности и недопонимания, в связи с этим стоит пересмотреть свои ожидания и подход к любви. Взаимоотношения с коллегами или в коллективе также могут быть напряженными из-за недосказанности. Лучше всего будет придерживаться четкости и избегать двусмысленностей.

Фото: [ istockphoto.com/JohnnyGreig ]

Раки, Львы, Девы

Ракам стоит пересмотреть свое отношение к любви и привязанности, будущее может вернуть человека из прошлого или заставить задуматься о том, чего хочется от партнера. Это хорошее время для улаживания давних недоразумений в отношениях, подчеркнула эзотерик. В профессиональной сфере могут возникнуть сложности с завершением старых проектов. Неуверенность и тревога могут возникнуть на фоне слишком высокой самоотдачи на работе, предупреждают звезды.

Старая любовь может вернуться и в жизнь Львов, а вот на работе наступает хороший период для переосмысление профессиональных предпочтений и оценки карьерных шагов. При этом, вероятно, Львам придется столкнуться с решением проблем, которые долгое время удавалось игнорировать.

«Девы могут захотеть пересмотреть свои отношения, особенно если чувства были не до конца понятны. Как в личной жизни, так и в работе важно будет уделить внимание деталям. Могут возникнуть трудности из-за недооценки прошлого опыта или стремления к перфекционизму. Конфликты с коллегами могут возникнуть из-за недопонимания ваших намерений», — отметила астролог.

Фото: [ istockphoto.com/Vladimir Vladimirov ]

Весы, Скорпионы, Стрельцы

Пересмотреть отношения также придется Весам, возможно, возвращение человека из прошлого. Грядущая неделя — хорошее время для очищения от старых обид и недопониманий. На работе предстоит разобраться с делами, которые не были завершены.

Скорпионам придется вернуться к неразрешенным задам в работе и открытым конфликтам в личной жизни, чтобы найти выход из них. Важно выяснить свои желания, иначе могут возникнуть трудности из-за непонимания себя, уточнила Королева.

Неожиданные любовные повороты ожидают Стрельцов. В профессиональной сфере не исключены проблемы с финансовыми вопросами — о себе могут напомнить старые долги. Важно не избегать этих вопросов и решать их без паники.

Фото: [ istockphoto.com/Oleg Elkov ]

Козероги, Водолеи, Рыбы

Козероги могут начать сомневаться в правильности своих шагов в профессиональной сфере. Трудности на работе возникнут на фоне отсутствия ясности и планирования. Также звезды предупреждают о важности четкого осознания в отношениях. Необходимо разобраться в чувствах и не допускать, чтобы недопонимания портили атмосферу.

Проблемы с недоверием или неопределенностью могут испытать Водолеи в личной жизни. Будущая неделя станет хорошим периодом для восстановления потерянной связи. На работе важно завершить то, что было начато, а не браться за новые проекты.

Астролог посоветовала Рыбам быть открытыми и честными в своих желаниях и намерениях с партнером. Понимание и терпимость помогут избежать недоразумений в отношениях. Недостаточная решительность может спровоцировать проблемы на работе, предупредила Королева.

