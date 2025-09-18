Ешь и худей: врачи назвали топ жиросжигающих продуктов

Правильное питание играет ключевую роль в снижении веса. Продукты не только насыщают организм полезными веществами, но и помогают ускорять обмен веществ, снижать уровень жировой ткани и регулировать аппетит. О том, какие продукты действительно способны сжигать жир, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-терапевт Красногорской больницы Министерства здаравоохранения МО Таисия Ермола.

По словам эксперта, речь идет о цитрусовых — грейпфрут, лимон, апельсин. Они содержат органические кислоты и витамин С, способствующие расщеплению жиров и улучшению работы печени.

«Грейпфрут особенно полезен: он снижает уровень инсулина и тем самым уменьшает чувство голода. Оптимально есть половинку плода утром или в первой половине дня. Следующий продукт — зеленый чай. Он содержит катехины — вещества, ускоряющие обмен жиров и повышающие расход энергии. Один-два стакана в первой половине дня помогают мягко активировать метаболизм», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Не стоит забывать и про белковые продукты — яйца, куриная грудка, рыба. На усвоение белка организм тратит больше энергии, чем на углеводы или жиры. К тому же белок дольше сохраняет чувство сытости, добавила эксперт.

«Завтрак с достаточным количеством белка снижает риск переедания в течение дня. Например, омлет из двух яиц или порция рыбы — хороший выбор. Интересный факт: капсаицин в остром перце ускоряет обмен веществ и усиливает термогенез — процесс выработки тепла, при котором сжигаются калории. Однако важно употреблять специи умеренно и при отсутствии противопоказаний», — продолжила терапевт.

А орехи и семена, например, миндаль, льняное семя и чиа, несмотря на высокую калорийность, содержат полезные жиры и белок, которые ускоряют метаболизм и уменьшают тягу к сладкому.

«Норма — горсть в день. Главное — системный подход к питанию и умеренность», — заключила эксперт.

Ранее врачи раскрыли, нужно ли забирать ребенка из сада или школы даже при легком недомогании.