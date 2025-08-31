Гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 1 по 7 сентября

Первая неделя сентября принесет знакам Зодиака серьезные перемены в жизни. Подробнее о том, что ждет каждого представителя гороскопа, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эзотерик Майя Королева.

Овны, Тельцы, Близнецы

Овнам стоит подготовиться к неожиданные эмоциональные всплескам в любовной сфере. Стоит проявить терпение в общении с партнером и не торопиться с выводами. При этом первая неделя сентября станет отличным временем для решения рабочих задач, возможен неожиданный шанс роста.

«Возможно снижение энергии в середине недели. Не пренебрегай сном и сбалансированным питанием», — добавила Королева.

Гармоничная неделя ожидает Тельцов, особенно тех, кто состоит в отношениях. Одиноким стоит обратить внимание на человека из круга друзей. Работы будет много, но и плоды ощутимы. Однако финансовые вопросы потребуют внимания. Эзотерик посоветовала представителям этого знака поддерживать режим, чтобы не перегореть, а также не забывать про легкие физические нагрузки.

В жизни Близнецов возможны флирт и новые знакомства, но не стоит попадать в ловушку иллюзий. На работе представителей воздушной стихии ждет активное время.

«Командные проекты и презентации особенно успешны. Энергия на подъеме, но берегись переутомления к концу недели», — отметила астролог.

Фото: [ freepik.com ]

Раки, Львы, Девы

Грядущая неделя потребует от Раков дисциплины в работе, стоит приготовиться защищать свои идеи. Эмоциональные качели могут повлиять на общее самочувствие. Практики расслабления — в помощь, подчеркнула Королева. При этом любовная сфера готовит интересные сюрпризы.

«Романтика оживает — возможны неожиданные признания. Старые чувства могут дать о себе знать», — рассказала эзотерик.

Львы будут в центре внимания среди противоположного пола, при этом важно не играть с чужими чувствами, особенно в начале отношений. На работе они также окажутся в числе лидеров. Звезды благоволят начинанию новых проектов и привлечение инвестиций. Энергия Львов будет высока, но стоит избегать переедания и переусердствования в спорте.

В любовной сфере Дев ждут серьезные разговоры — время прояснять отношения и строить планы на будущее. На работе ожидается продуктивный период, успех принесет внимание к деталям. Кроме того, возможны бонусы.

Фото: [ freepik.com ]

«Хорошее время для медосмотра, коррекции режима и рациона», — дополнила астролог.

Весы, Скорпионы, Стрельцы

Для Весов баланс между личным и общественным будет важен как никогда. Возможны случайные, но судьбоносные встречи. Королева посоветовала Весам избегать стресса, поддерживать водный баланс и физическую активность. На работе воздушный знак ждут стабильность и гармония, могут появиться предложения по сотрудничеству.

В отношениях Скорпионов возможна ревность, важно говорить с партнером открыто и честно. Неделя требует эмоционального баланса, водные процедуры и прогулки помогут.

«В карьерной сфере идеи могут принести прибыль, особенно если действовать нестандартно», — отметила Королева.

Стрельцам грядущая неделя уготовила авантюры и страсть, не нужно бояться проявить инициативу. На работе важно сосредоточиться, не распылять энергию на все сразу, а выбрать самое главное. Кроме того, возможны перепады настроения, справиться с ними помогут дыхательные практики и прогулки на природе.

Фото: [ freepik.com ]

Козероги, Водолеи, Рыбы

Отношения Козерогов ждут стабильность и глубина, новая неделя будет хорошей для укрепления доверия. На работе Козероги будут в ударе, возможны положительные изменения в должности или признание заслуг.

«Следите за позвоночником и суставами. Хорошо заняться йогой или растяжкой», — посоветовала эзотерик.

Водолеям уготовлен период переосмысления в любви, кто-то из прошлого может появиться вновь. На работе хорошо начать новые направления, креативность будет оценена по достоинству. При этом энергия будет нестабильной в течение недели, стоит чередовать работу с отдыхом и избегать перегрузок.

Рыбам стоит поддерживать иммунитет на будущей неделе — больше сна и витаминов. В карьере важно не уходить в мечты, а поддерживать начатое до конца, финансовые вопросы решатся успешно.

«В любовной сфере ждут романтика и нежность. Возможна встреча, которая перевернет все», — подчеркнула Королева.

