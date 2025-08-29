Будут еще: вспышка предпоследнего класса произошла на Солнце — чем это грозит Земле

На Солнце произошла вспышка класса M (предпоследний класс) продолжительностью 9 минут. В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН объяснили это тем, что Солнце накопило большое количество энергии и сейчас активно ее высвобождает, что проявляется в повышенном уровне фонового излучения, превышающем уровень слабых вспышек. Как вспышка отразится на Земле — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сообщается, что за последние сутки зафиксировано около 20 вспышек, включая пять сильных вспышек класса M. Уровень рентгеновского излучения Солнца в три-пять раз превышает порог вспышек класса C. Ученые предупреждают о высоких рисках возникновения вспышек максимального класса X, так как, по их мнению, Солнце может не справиться с избытком энергии без крупных взрывов.

Несмотря на высокую солнечную активность, геомагнитный прогноз пока остается спокойным. До конца месяца уровень магнитных бурь не поднимется выше третьего (слабая буря). Серьезные скачки ожидаются 5 сентября, когда уровень бури поднимется до шестого (сильная буря).

Магнитные бури влияют на состояние людей. В этот промежуток времени вероятны перепады кровяного давления, учащенное сердцебиение и ощущение нехватки воздуха. Нередко наблюдаются нарушения сна. Также возможно снижение концентрации внимания, повышенная раздражительность, беспокойство и быстрая утомляемость. Геомагнитные штормы могут спровоцировать болевые ощущения в суставах и мышечной ткани.

Ранее врачи раскрыли, чем опасна готовая еда из магазина.