Гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 15 по 21 сентября

Звезды приготовили приятные сюрпризы и серьезные испытания для знаков Зодиака на неделе с 15 по 21 сентября. Подробнее о том, что стоит ожидать от будущего, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эзотерик Элиана Астратова.

Овны, Тельцы, Близнецы

Овны почувствуют прилив энергии, особенно в делах. Самое время заявить о себе, предложить новые идеи или сменить курс. Стоит проявить осторожность в переговорах — возможны недопонимания. Звезды также советуют доверять интуиции, но проверять факты.

Тельцы на будущей неделе захотят навести порядок в финансах или в пространстве вокруг. Период подходит для покупок, инвестиций, обустройства дома. Возможен неожиданный доход или подарок. Стоит проявить гибкость к переменам, которые принесут стабильность, отметила Астратова.

В центре внимания окажутся Близнецы. Также возможны неожиданные предложения, но не стоит обещать больше, чем получится выполнить. Необходимо быть аккуратнее с техникой и документацией и записать свои идеи, которые еще могут пригодиться в будущем.

Раки, Львы, Девы

Для Раков это будет неделя внутренней трансформации, может появиться потребность в уединении или саморефлексии. Отличное время для завершения старых дел, прощания с прошлым. Возможны яркие сны и знаки, стоит довериться внутреннему голосу и не бояться отпустить.

«Для Львов открываются все двери, их активность будет вознаграждена. Отличное время для командной работы, старта проектов, общения с друзьями и коллегами. Возможен прорыв в давно застрявшем деле. Совет: стоит быть открытыми для новых союзов — они перспективны», — заявила астролог.

Девы будут особенно собраны и результативны, фокус нужно держать на карьеру, не сбиваясь с курса. Неделя удачна для презентаций, собеседований, планирования. Важно не перегружаться и не брать на себя чужие обязанности.

Фото: [ istockphoto.com/filadendron ]

Весы, Скорпионы, Стрельцы

Весам пора расширить горизонты и выйти за рамки повседневности, это приведет к интересным открытиям. Хорошее время для поездок, обучения, новых взглядов на старые вещи. Возможны неожиданные знакомства. Смена обстановки вдохновит на новые свершения.

Скорпионы почувствуют готовность к внутренним переменам. Период подходит для работы с эмоциями, освобождения от старых привязок. В сфере финансов возможны неожиданные расходы или доходы. Сопротивляться переменам не стоит, ведь они ведут к росту.

«Отношения — главная тема недели у Стрельцов. Возможны как романтические вспышки, так и важные решения в деловых союзах. Нужно не только говорить, но и слушать, а также не забывать о честности», — отметила эзотерик.

Козероги, Водолеи, Рыбы

Козероги смогут навести порядок как в делах, так и в мыслях. Ясность придет, когда хаос будет упорядочен. Неделя с 15 по 21 сентября подойдет для составления графиков, очищения пространства, ухода за телом. Также не нужно забывать о балансе между работой и отдыхом.

Креативность Водолеев будет на пике. Отличное время для самовыражения, хобби, общения с единомышленниками. Возможны неожиданные вспышки любви или вдохновения. По словам астролога, Водолеям не нужно бояться быть собой.

Рыб будет тянуть к дому, семье, теплу и уюту. Стоит уделить этот период общению с близкими, решению бытовых вопросов и уединению. Могут всплыть прошлые эмоции, предупредила эзотерик, их следует прожить без страха.

