Каждый второй москвич выбрал Сочи: как и где отдыхали жители столицы у моря летом 2025

Минувшим летом жители Москвы чаще всего выбирали отдых у Черного моря среди всех морских городов России. К таким выводам пришли аналитики МегаФона на основе обезличенных данных пользователей. Результаты исследования доступны интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Каждый второй москвич выбирал для путешествия Сочи — один из наиболее популярных курортов Черного моря. Кроме того, вырос интерес жителей столицы к Балтийскому и Каспийскому морям. В Калининград летом 2025 года слетали 20% москвичей, в Махачкалу в Дагестане — 11%. Также в топ-5 направлений вошли Владивосток (7%), омываемый Японским морем, и Мурманск (5%), расположенный на берегу Баренцева моря.

Пиком отпускного сезона стал июль — в этом месяце москвичи совершили 38% от всех путешествий к морю. Самыми активными туристами стали горожане 36-45 лет (43%) и 46-65 лет (32%). Третью строчку заняла молодежь в возрасте 26-35 лет (16%). Мужчины, как выяснили аналитики, путешествуют активнее женщин — их доля составила 53% от всех московских туристов. При этом среди старшего поколения чаще к морю выбираются женщины (56%).

Чаще всего минувшим летом москвичи выходили в интернет в отпуске в Калининграде (27%) и Махачкале (24%), а вот в Сочи уже реже (22%), несмотря на то, что отдыхающих там было больше. В Мурманске и Владивостоке уровень интернет-потребления почти не изменился.

