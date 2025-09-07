Гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 8 по 14 сентября

На неделе с 8 по 14 сентября представителей всех 12 знаков Зодиака ожидают серьезные перемены. Подробнее о них интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эзотерик Майя Королева.

Овны, Тельцы, Близнецы

Овны могут встретить человека, который поначалу покажется полной противоположностью, но не стоит судить быстро, возможно, это судьба. Притяжение противоположностей сейчас особенно сильно, отметила астролог. В карьере Овнов также ожидают перемены, сентябрь — хорошее время для инициирования новых проектов. Но не стоит забывать о заботе о себе. Королева посоветовала быть аккуратнее с коленями и суставами, полезны будут водные процедуры и растяжка.

«У Тельцов в стабильных отношениях могут появиться разговоры о будущем — вплоть до смены статуса. Одиноким Тельцам звезды сулят приятное романтическое знакомство на фоне повседневных дел. Неделя обещает быть продуктивной в рабочих моментах, но возможны конфликты с руководством — будьте дипломатичны. Также обратите внимание на пищеварение, помогут травяные чаи и режим питания», — посоветовала эзотерик.

Близнецов ждут новые предложения и командировки, стоит проявить гибкость в рабочих вопросах. В любви период будет непредсказуемым: возможны ревность или спонтанные выяснения отношений, главное — не драматизировать. При этом всю неделю Близнецы будут полны энергии, но есть риск эмоционального выгорания, стоит устроить цифровой детокс.

Фото: [ istockphoto.com/Dima Berlin ]

Раки, Львы, Девы

Душевная неделя ожидает Раков, получится провести много времени с близкими, возможны признания или возвращение «забытого» человека из прошлого. На работе не стоит рисковать без необходимости и брать на себя чужие обязанности — важна стабильность. Королева посоветовала уделить внимание сну и эмоциональной гигиене, помогут медитации и прогулки.

Львам будет хотеться страсти и внимания, но партнер может быть не в том ритме. Стоит подождать, все наладится ближе к выходным. На работе появится шанс проявить себя, главное — не подавлять коллег своим авторитетом. Всю неделю энергия будет на подъеме, но есть риск простуд, одеваться следует по погоде.

«В отношениях Дев ждут ясность и взаимопонимание. Одинокие Девы могут начать переписку, которая перерастет в нечто большее. В карьере период, когда все пазлы сходятся, отличное время для анализа и планирования. Самочувствие будет отличным, особенно если придерживаешься режима. Полезны физические нагрузки», — отметила астролог.

Фото: [ istockphoto.com/PixelsEffect ]

Весы, Скорпионы, Стрельцы

Весов ждут непонимания в отношениях на фоне бытовых мелочей, главное — не забывать о романтике. Также на неделе могут быть скачки настроения, ключ к хорошему настроению — баланс во всем. Совладать с собой помогут йога и дыхательные практики. На работе стоит проявить природный талант к переговорам, намекнула Королева.

У Скорпионов будет очень страстная неделя. Подходящий момент, чтобы вернуть искру в отношения или решиться на первый шаг. Также возможен карьерный рост или признание заслуг, но не нужно забывать о границах — своих и чужих. Необходимо следить за нервной системой и не работать допоздна.

Стрельцам не нужно бояться говорить о своих желаниях партнеру. Неделя может принести легкий флирт и романтику. Также это идеальное время для обучения, повышения квалификации и расширения горизонтов. И не надо забывать про движение — даже короткие прогулки зарядят бодростью.

Фото: [ istockphoto.com/damircudic ]

Козероги, Водолеи, Рыбы

«Серьезные разговоры, возможно, о будущем, семье или совместных инвестициях ждут Козерогов в любовной сфере. Не спешите — все должно быть обдумано. На работе возможна нагрузка выше обычного, но и отдача будет достойной. Может беспокоить спина или шея — избегайте перенапряжения», — рассказала Королева.

Партнер может удивить Водолеев — как в хорошем, так и в неожиданном смысле, стоит быть готовым к диалогу. На работе творческий подход принесет плоды, не нужно бояться нестандартных решений. Возможны скачки давления. Полезны прогулки, дыхательные упражнения, добавила астролог.

Романтичное настроение не покинет Рыб. Главное — не идеализировать другого человека. Интуиция Рыб поможет принять правильное карьерное решение. При этом могут быть упадок сил или сонливость — стоит спать больше и качественнее, посоветовала эзотерик.

