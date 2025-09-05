Подготовка к зиме: что необходимо сделать в огороде в сентябре

Сентябрь — важный месяц для садоводов и огородников. Это время подготовки к зиме, уборки урожая и закладки основ для будущего года. Нельзя упустить момент, чтобы правильно завершить сезон и обеспечить хороший старт для следующего. Что необходимо сделать в огороде в сентябре, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала садовод Надежда Кашнова.