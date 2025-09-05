Подготовка к зиме: что необходимо сделать в огороде в сентябре
Сентябрь — важный месяц для садоводов и огородников. Это время подготовки к зиме, уборки урожая и закладки основ для будущего года. Нельзя упустить момент, чтобы правильно завершить сезон и обеспечить хороший старт для следующего. Что необходимо сделать в огороде в сентябре, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала садовод Надежда Кашнова.
Первым делом, отметила эксперт, проводится уборка урожая. Необходимо собрать последние помидоры, перец, баклажаны, кабачки и тыквы.
«Важно перебрать плоды, отбраковав поврежденные. Здоровые овощи отправляем на хранение или переработку, а больные — уничтожаем, чтобы избежать распространения болезней. Не забудьте про корнеплоды: морковь, свеклу, репу. Их тоже нужно выкопать до наступления заморозков и заложить на хранение в погреб или подвал», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
После уборки урожая необходимо очистить грядки от ботвы и сорняков, добавила садовод.
«Ботву лучше сжечь, чтобы избавиться от возможных болезней и вредителей. Сорняки удаляем с корнем, чтобы предотвратить их разрастание в следующем году. После очистки грядки можно перекопать, чтобы улучшить структуру почвы и уничтожить зимующие стадии вредителей», — отметила эксперт.
В сентябре, продолжила садовод, также можно заняться посадкой озимых культур: чеснока, лука, сидератов.
«Сидераты (рожь, овес, горчица) — отличный способ улучшить структуру почвы и обогатить ее питательными веществами. И, конечно, не забудьте подготовить инструмент к зиме. Очистите его от земли, смажьте металлические части маслом и уберите на хранение в сухое место. Таким образом, ваш инвентарь прослужит вам долгие годы», — заключила садовод.
