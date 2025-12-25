Холодно и скользко: точный прогноз погоды в последние выходные декабря в Москве и Подмосковье
Синоптик Ильин: в Подмосковье похолодает в выходные дни 27 и 28 декабря
Фото: [istockphoto.com/Liudmila Chernetska]
В выходные дни 27 и 28 декабря в Москве и Московской области снова похолодает, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
В субботу, по прогнозу эксперта, облачно, небольшой снег. Температура в столице ночью и днем -2…0.
«В Подмосковье ночью и днем -5…0 градусов. Ветер северный с переходом днем на южный, 6-11 метров в секунду. Гололедица, местами сильная», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
В воскресенье, 28 декабря, в столице облачно. Ночью снег, днем небольшой, местами умеренный.
«Температура в Москве ночью и днем -5…-3. В Подмосковье ночью и днем -7…-2 градусов. Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 метров в секунду. Гололедицу», — добавил Ильин.
В понедельник ночью облачно, небольшой снег. Температура воздуха -12…-7 градусов. Днем снегопад, температура -10…-5 градусов. Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду.
