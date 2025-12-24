Консистенция и запах: как выбрать качественную красную икру на новогодний стол

Красная икра — один из символов Нового года в России, без нее трудно представить традиционный праздничный стол. Однако наткнуться на некачественный товар достаточно просто. Как выбрать хорошую икру, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Юлия Сластен.

По словам эксперта, выбор качественной икры требует внимательного подхода. В первую очередь стоит оценивать ее внешний вид.

«Зерна должны быть цельными, одинакового размера и окраса, без слипания и повреждений. Цвет икры зависит от вида рыбы, но он должен быть естественным, без искусственных оттенков», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Важен и запах — качественная икра имеет легкий, морской аромат, а резкий или неприятный запах может указывать на неправильное хранение или переработку, продолжила эксперт.

«Консистенция: зерна должны быть упругими, слегка пружинить при нажатии, а жидкость — прозрачной и чистой. Особое внимание следует уделять условиям хранения: оптимальная температура — от -2 до +2 градусов, при комнатной температуре продукт быстро теряет питательные свойства и становится опасным», — подчеркнула Сластен.

Эти простые критерии, по словам врача, помогают минимизировать риск пищевых отравлений и сохранить максимальную пользу продукта, богатого белками, полиненасыщенными жирными кислотами и микроэлементами.

