Иран сохранил большую часть урана: Тегеран готовится возобновить ядерную программу

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что, несмотря на удары Израиля и США, большая часть обогащенного до 60% урана по-прежнему находится в Иране. Политолог Дмитрий Аграновский в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, попробует ли Тегеран вновь создать ядерное оружие.

В июне Израиль осуществил операцию, направленную против ядерной и оборонной инфраструктуры Ирана. К ударам присоединились США, применив противобункерные бомбы и крылатые ракеты по объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Американские власти заявили, что в результате атаки иранская ядерная программа была полностью уничтожена, а обогащенный уран оказался под завалами исследовательских комплексов. Однако, по словам главы МАГАТЭ, иранские власти до сих пор не предоставили инспекторам агентства доступ к ключевым ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Политолог Аграновский подчеркнул, что Иран всячески подталкивают к созданию ядерного оружия.

«В современном мире только ядерное оружие может гарантировать от вмешательства извне, прежде всего США», — пояснил эксперт.

В частности, специалист привел в качестве примера ситуации в КНДР и Ливии.

«Корейцы приложили большие усилия, создали ядерное оружие, сейчас у них уже больше 60 ядерных боеголовок, и абсолютно исключено любое вмешательство в их дела. Северная Корея сейчас является уважаемым членом международного сообщества. А что произошло с Ливией мы с вами все видели. Поэтому я думаю, что в стратегической перспективе, если агрессивные действия США будут продолжаться, Иран просто вынужден будет создавать ядерное оружие», — выразил мнение политолог.

По словам эксперта, появление такого оружия у Ирана не изменит что-то внутри государства, поскольку западные страны не смогут надавить на Тегеран.

«Иранцам ничего за это не будет, они и так обложены санкциями. В этом случае просто надо развивать БРИКС и ШОС. Самый лучший метод борьбы против санкций — это развивать альтернативные экономики. Мне кажется, что по своей инициативе Иран не стал бы создавать ядерное оружие, поскольку это дорого и сложно», — заключил Аграновский.

Ранее стало известно, зачем Вашингтон сворачивает военные базы в Болгарии, Венгрии и Словакии.