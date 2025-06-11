«Я познал бедную жизнь»: отец Илона Маска в Москве поделился, как провел детство в лагере беженцев в ЮАР

Главное в воспитании детей — терпение и поддержка. Об этом на «Форуме будущего — 2050» в Москве, который посетил корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня», заявил отец основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, предприниматель Эррол Маск.

Одна из участниц форума задала вопрос бизнесмену, как стоит воспитывать детей, а также что ему самому помогло в воспитании Илона. Как заверил Маск старший, в первую очередь стоит обращать свое внимание на поддержку ребенка.

«Я вырос в лагере беженцев после Второй мировой войны в Южной Африке. Я рос сам по себе, у нас ничего не было. Нам повезло, что у нас с родителями было две комнаты. Большинство семей жили всей семьей в одной комнате. Я познал бедную жизнь», — поделился он.

Несмотря на трудные условия жизни, родители Эррола давали ему свободу во многих вопросах.

«Особенно я запомнил, что к моим родителям в нашу дополнительную комнату часто приходили другие взрослые беженцы. Я мог слушать их, учиться у них. Я понял, что детей нужно поддерживать. Мои родители давали мне много свободы. Они поощряли любые мои идеи. Они обсуждали со мной все, даже если что-то казалось им глупым. Мне бывало неловко от собственных мыслей, но родители были терпеливы и говорили: „Это и есть ты“. Нужно быть действительно терпеливым со своими детьми, нужно их вдохновлять. Нельзя разочаровываться ни в чем», — выразил мнение предприниматель.

Как заверил отец одного из самых богатых людей на планете, родителям важно поддерживать любое начинание ребенка, поскольку дети бывают очень удивительны в своих начинаниях.

«Один из примеров — это когда все сидят за столом, и ты ждешь, что ребенок будет сидеть прямо и есть как положено. Но если ребенок делает что-то необычное или странное, надо сказать: „Пожалуйста, покажи еще раз“. И так, шаг за шагом, даже самый непредсказуемый ребенок может оказаться удивительным. Все дети — удивительные. И мы, как взрослые, можем вместе с ними начать делать что-то лучшее», — заключил Маск.

Ранее стало известно, что Илон Маск поддержал импичмент президента США Дональда Трампа.