Маск поддержал импичмент Трампа: могут ли президента США отстранить от власти

Скандалы, которые устраивает основатель компании Tesla Илон Маск, обернутся для него ударом от американской системы. Об этом заявил политолог Юрий Светов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Импичмент Трампу

Ранее Маск в соцсети Х согласился с предложением от блогера Яна Майлза Чонга об объявлении импичмента Трампу. Как считает политолог Светов, такие действия американского предпринимателя ударят по нему.

«Сразу вспоминается старинная русская поговорка „милые бранятся — только тешатся“: Трамп и Маск пошумят и поскандалят. Мы в России можем вспомнить историю бизнесмена Бориса Березовского. Есть люди, которые переоценивают свою значимость в политике. Березовский ведь тоже разглагольствовал на тему, как он ставил президентов, раздвигал губернаторов и претендовал на роль руководителя страны. И все это быстро закончилось. У Трампа с Маском произошло то же самое», — поделился эксперт.

При этом Трамп, как подчеркнул Светов, был благодарен Маску за помощь во время предвыборной кампании.

Фото: [ сommons.wikimedia/Ali Shaker/VOA ]

«В знак благодарности, когда выборы закончились, Маск получил должность [глава Департамента эффективности правительства]. Он должен был понимать, если в своих компаниях он первое лицо, то тут он не президент и не вице-президент, а один из людей, которые работают на президента в особом статусе. Ты должен работать в команде, согласовывать свои действия с командой, а Маск этого не умел и не хотел», — заявил политолог.

По этой причине, считает эксперт, Трамп и дал Маску статус специального государственного служащего, который предусматривает ограниченный срок работы.

«Срок прошел, и Маск ушел. В нем закипела обида, и он начал устраивать скандал, который ему боком обернется», — выразил мнение специалист.

Бизнесмену стоит помнить, что его контракты связаны с государством. При этом импичмент, о котором говорит Маск, будет невозможно реализовать, заверил политолог.

«Маск не может сделать импичмент Трампу, у него нет таких рычагов власти и у него на это денег не хватит. А вот ответные удары от власти могут быть серьезные для Маска», — заключил Светов.

Илон Маск — будущий президент США

Илон Маск — один из самых влиятельных предпринимателей современности, который не просто ведет бизнес, но и пытается оставить свой след в политике. Однако, несмотря на его статус, влияние и американское гражданство, он не имеет права баллотироваться в президенты США.

Согласно Конституции США, президентом может стать только гражданин страны по рождению (natural born citizen). Эта норма действует с момента принятия Конституции в 1787 году и до сих пор остается неизменной.

Фото: [ сommons.wikimedia/Courtesy Photo ]

Илон Маск родился 28 июня 1971 года в Претории (Южно-Африканская Республика). Он получил гражданство США только в 2002 году — после иммиграции и натурализации. До этого он был гражданином ЮАР, затем Канады.

Хотя Маск проживает в США более 20 лет, имеет влиятельные компании и американскую семью, он не подпадает под определение «гражданина по рождению», что делает его юридически не имеющим права претендовать на пост президента.

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