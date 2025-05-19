Явление на небе Креста Господня: история события и народные приметы на 20 мая

Православная церковь 20 мая вспоминает явление на небе Креста Господня в Иерусалиме. В народе дату называют Нилов день. О том, что можно и нельзя делать 20 мая, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Согласно церковным преданиям, около полудня над Святым Градом внезапно возник огромный, сияющий Крест, простиравшийся от Голгофы до Елеонской горы. Его сияние было настолько ярким, что превосходило свет солнца. Множество людей, пораженных увиденным, вышли на улицы и с благоговением взирали на небесное знамение.

Свидетелями чуда стали не только христиане, но также иудеи и язычники, жившие в Иерусалиме. Историки отмечают, что явление Креста произошло в период правления императора Констанция, сына святого равноапостольного Константина Великого. Император Констанций придерживался арианской ереси, отрицавшей единосущность Сына Божия Отцу.

Сообщения о чудесном явлении быстро распространились по всему городу и достигли епископа Иерусалимского Кирилла. Святитель Кирилл, один из выдающихся отцов Церкви, уверовал в подлинность чуда и убедил свою паству в его божественном происхождении. Он сам был свидетелем этого события и оставил письменные свидетельства о нем. В тот же день, 20 мая, множество людей, включая иудеев и язычников, обратились ко Христу, пораженные могуществом Божьим, явленным через Крест. В этот день в храмах совершаются торжественные богослужения, прославляющие Крест Христов как орудие спасения и символ победы над смертью.

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Приметы

Вечерняя радуга — к ясной погоде, утренняя — к дождливой;

Цветки акации выделяют много нектара и сильно пахнут утром — к грозе, днем — к дождю;

Дождливый день — сентябрь будет теплым;

Лучи восходящего солнца окрашены в разные цвета — к плохой погоде;

Хорошая погода — надо сеять, урожая будет больше;

Если сеять на новолуние — все съедят черви;

Дождевые капли, упавшие в воду, дают пену — к продолжительному ненастью;

Не стоит брать в руки острые предметы в Нилов день, так как могут быть плохие последствия;

Нельзя ругаться и сквернословить, чтобы не испортились отношения с близкими;

Без надобности не надо разводить костер, а тем более баловаться огнем, чтобы не было травмы.

Именины в этот день отмечают: Акакий, Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Нил, Семен, Степан и Ян.

Ранее стал известен гороскоп для всех знаков Зодиака с 19 по 25 мая.