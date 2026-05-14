Аромат до спазмов: почему букет из сирени опасно ставить дома

Сирень в квартире способна вызвать спазмы, голова будет болеть особенно сильно, если букет находится в маленьком помещении. О том, почему не стоит нести сирень домой, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал доктор биологических наук, ботаник Иван Шамров.

По его словам, сирень выделяет биологически активные вещества, которые могут негативно сказаться на самочувствии при высокой концентрации в закрытом помещении.

«Сирень выделяет вещества, которые вызывают спазмы. Возможны аллергические реакции. Поэтому голова болеть будет, особенно если букет стоит в небольшой комнате и запах очень насыщенный. Лично я сам сирень домой не приношу», — отметил Шамров.

Он добавил, что похожим эффектом обладают и другие сильно пахнущие весенние растения.

«Сейчас цветет черемуха, очень ароматны лилии — у них близкие по действию вещества. На улице концентрация запаха ниже, там это, как правило, переносится нормально, а в квартире, при закрытых окнах, может провоцировать аллергию и неприятные ощущения», — пояснил биолог.

Шамров рекомендует относиться к душистым букетам осторожно, особенно если в семье есть дети, аллергики или люди с хроническими заболеваниями.

«Я думаю, лучше всего вообще не приносить домой такие сильно пахнущие растения, потому что вы не знаете, как другие члены семьи отреагируют. На участке, в саду — пожалуйста, у меня, например, лилия растет, прекрасно. Но домой я ее не ставлю», — рассказал ученый.

По его словам, оптимальный вариант — любоваться сиренью на улице: и запах не такой концентрированный, и кусты не страдают от массового срезания цветущих веток.

