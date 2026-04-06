Каждый второй не высыпается: шокирующая статистика сна в России

В России сложилась тревожная тенденция: подавляющее большинство жителей страны не могут нормально выспаться. Данные опросов медицинских сервисов показывают, что проблемы со сном испытывают три четверти россиян. Каждый второй жалуется на дневную сонливость и частые ночные пробуждения. Храп, остановки дыхания во сне, скрежет зубами и ночные кошмары — лишь часть причин, из-за которых люди не могут отдохнуть. При этом многие пытаются лечиться самостоятельно, полагаясь на травяные чаи и методы релаксации, передает « Коммерсантъ ».

Цифры от «СберЗдоровья»

Специалисты сервиса «СберЗдоровье» опросили 25,5 тысячи своих пользователей. Результаты оказались красноречивыми: лишь 23% респондентов сообщили, что полноценно отдыхают ночью. 25% периодически сталкиваются с сонливостью в дневное время, а 52% регулярно испытывают повышенную потребность во сне. За 2025 год число пациентов, обратившихся к врачам с жалобами на нарушения сна, выросло на 75% по сравнению с предыдущим годом. При этом женщины втрое чаще мужчин консультировались по этим вопросам. Чаще всего люди жаловались на последствия недосыпа: хроническую усталость, чувство разбитости и «туман в голове».

Что говорят в Европейском медицинском центре

Аналогичную тенденцию подтвердили в Европейском медицинском центре (EMC), где в марте опросили тысячу жителей России. Только 13% опрошенных заявили, что полностью высыпаются. 30% — «скорее недовольны» качеством своего сна, а 8% признались, что совсем не высыпаются. Наиболее частыми проблемами стали: ночные пробуждения (48%), дневная сонливость (46%) и трудности с засыпанием (39%). Каждый десятый респондент сообщил, что храпит громко и регулярно.

Для улучшения сна россияне чаще всего прибегают к народным средствам: травяным чаям, а также к приему мелатонина, магния и других биодобавок. Некоторые используют медитации и снотворные препараты.

Эксперты отмечают, что рост числа жалоб на нарушения сна может быть связан с повышенным уровнем стресса, изменением образа жизни и увеличением использования гаджетов перед сном. Врачи рекомендуют при хронических проблемах со сном не заниматься самолечением, а обращаться к специалистам — сомнологам и неврологам.