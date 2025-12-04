Китай и Япония оказались на грани войны: кто сделает первый выстрел

Япония оказалась поражена жесткой реакцией России на намерение Токио разместить ракеты средней дальности на острове Йонагуни в префектуре Окинава, которые планируют использовать против Китая, пишет китайский портал Sohu. Что известно о напряжении в отношениях между Пекином и Токио и какую роль в этом играет Москва — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Агрессия против Китая

Дипломатическое напряжение между Китаем и Японией усилилось после слов премьер-министра Санаэ Такаити о возможности вмешательства в случае, если Пекин попытается установить контроль над Тайванем. На фоне обострения ситуации, подчеркивают обозреватели, вмешалась и Москва.

«Санаэ Такаити была ошеломлена — россияне начали действовать против Японии», — говорится в СМИ.

Авторы материала напоминают, что официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила планы Токио. Она заявила, что Москва оставляет за собой право ответить, если Япония разместит ракеты на острове Йонагуни.

По мнению Sohu, Россия и Китай фактически действуют единым фронтом против Японии, и теперь Токио придется сталкиваться сразу с двумя серьезными оппонентами. Обозреватели полагают, что у Такаити остается два варианта: отступить и признать свои просчеты либо столкнуться с последствиями выбранного курса.

«Конец света»

Политолог Дмитрий Аграновский в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» подчеркнул, что при столкновении с Японией Россия должна поддержать Китай, потому что сейчас это один из самых близких и разумных союзников Москвы.

Фото: [ официальный сайт президента РФ ]

«Когда Запад объявил нам санкции, Китай подставил нам плечо, и последствия санкций практически нивелировались. Наш союз с Китаем — вещь выгодная и долгосрочная по многим параметрам», — пояснил эксперт.

Специалист напомнил, что Тайвань — неотъемлемая территория Китая.

«Китай никогда не признавал эту территорию отдельной и говорит, что суверенитет над Тайванем будет установлен. В свое время Китай без всякой войны и путем дипломатических мер вернул контроль над Макао и Гонконгом», — заявил он.

При этом политолог считает, что Пекин восстановит суверенитет над регионом.

«Суверенитет Китая над Тайванем в обозримой перспективе без всякой войны будет восстановлен. Япония здесь вообще никаким боком. Тайвань не имеет к ней никакого отношения, это не японская территория и никогда ею не была. Чисто теоретическое столкновение между Китаем и Японией в чистом виде акт агрессии со стороны Токио», — выразил мнение специалист.

По его мнению, Токио не выгодно противостояние с Пекином в рамках боевого столкновения.

«Я думаю, что ничего такого не произойдет, потому что экономические и военные потенциалы стран несопоставимы. Китай сейчас вырвался вперед», — пояснил эксперт.

Японцы просто повторяют американскую риторику, считает политолог.

«Для США Тайвань — исключительно важный остров, потому что там производится огромное количество полупроводниковой продукции. Это центр мировой электроники, поэтому американцы за него держатся. Размещение каких-то дополнительных ракет в Японии дестабилизирует весь регион: это угроза Китаю, КНДР и России», — отметил специалист.

При этом вступление РФ в военный конфликт между Китаем и Японией почти что невозможен, заверил политолог.

«Маловероятно, что Россия вмешается в такого рода конфликт. Это возможно, если туда вмешаются США, но это будет конец света. Я думаю, что ни Россия, ни США военным путем не будут туда вмешиваться. Кроме того, я не вижу необходимости РФ вмешиваться в в конфликт, потому что Китай сейчас при нынешнем уровне развития справится и без нас», — заключил Аграновский.

