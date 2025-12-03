Цены на газ в ЕС вырастут на 80%: как глупость политиков провоцирует нищету европейцев

Страны Европейского союза согласовали предварительный план по полному отказу от импорта российского трубопроводного газа и СПГ. Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех, член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, насколько вырастут цены на энергоресурсы в Европе из-за этого.

Согласно документу, поставки СПГ из России будут полностью прекращены к концу 2026 года, а закупки трубопроводного газа — к осени 2027 года. Экономист Литвиненко подчеркнула, что для Европы остается единственный вариант места закупки — США.

«Все эти соглашения подписываются по прямому указанию из Вашингтона. Целенаправленно США выполняют свою задачу: пополнение бюджета через снабжение Европы своими энергоресурсами», — пояснила эксперт.

При этом повышение цен будет кратным для европейцев уже в ближайшую пятилетку, отметила специалист.

«По поводу повышения стоимости: для европейцев цена поднимется от 50 до 80% до 2030 года. В связи с этим будет дорожать жизнь, повысится безработица, и мы можем увидеть дальнейшую эскалацию происходящих экономических и политических событий на территории Европы», — выразила мнение она.

Также экономист подчеркнула, что из-за отказа от российских энергоресурсов Европу ждет банкротство различных предприятий.

«Европу ждет банкротство крупнейших предприятий, разорение крупнейших как автомобильных, так и производственных брендов до 2030-2035 годов. Их либо будут выкупать американцы и китайцы, либо США и Китай будут создавать новых игроков на рынке», — заключила Литвиненко.

