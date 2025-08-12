Когда в 2025 году празднуется Успение Пресвятой Богородицы: история дня, традиции и приметы

Успение Пресвятой Богородицы — один из двенадцати великих праздников православной церкви, посвященный окончанию земной жизни Девы Марии и ее переходу в Царство Небесное. Праздник отмечается 28 августа. Подробнее об истории дня, традициях и народных приметах — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История праздника

История Успения Пресвятой Богородицы тесно связана с преданиями и апокрифическими текстами. Согласно церковному преданию, за три дня до своей кончины Богородица была извещена архангелом Гавриилом о скором переходе в вечность. В день Успения апостолы, чудесным образом собравшиеся в Иерусалиме из разных стран, стали свидетелями мирной кончины Богородицы.

Смерть Богородицы названа «Успением», что означает «засыпание». Церковь учит, что Дева Мария не подверглась телесному тлению, а была вознесена на небеса вместе с телом. Это событие является уникальным в христианской истории и свидетельствует об особом почитании Богородицы как Матери Божией.

Фото: [ сommons.wikimedia ]

Традиции и народные приметы

В этот день верующие спешат в храмы на торжественные богослужения, вознося молитвы Пресвятой Богородице. Существует обычай приносить в церковь для освящения плоды нового урожая — яблоки, груши, виноград. Это символизирует благодарность за дары земли и надежду на благословение Божие. После богослужения принято устраивать скромные застолья в кругу семьи, разделяя радость праздника с близкими.

Народные приметы, связанные с Успением, во многом определяют дальнейший ход осени. Считается, что какая погода стоит в этот день, такой будет и вся осень. Если Успение выдалось теплым и солнечным, то и бабье лето будет продолжительным. Если же в этот день пошел дождь, то следует ожидать дождливую осень.

Фото: [ istockphoto.com ]

Ранее эксперты рассказали прогноз погоды в Москве и Подмосковье на неделю.