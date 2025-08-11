Похолодание до +8 градусов по ночам: прогноз погоды в Москве и Подмосковье на неделю с 12 по 15 августа

На неделе с 12 по 15 августа в Москве и Московской области похолодает до +22 градусов, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Прогноз погоды

Во вторник, 12 августа, ожидается облачность с прояснениями и кратковременный дождь.

«В столице ночью +14…+16, днем +19…+21 градус. По области ночью +11…+16, а днем +17…+22 градуса. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В среду также облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, а днем кратковременный дождь.

«Температура в Москве ночью +11…+13, в центре +14…+16 градусов. Днем +19…+21. По области ночью +8…+13, днем +17…+22 градуса. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду», — добавил Ильин.

В четверг немного потеплеет. Ожидается облачность с прояснениями и местами кратковременный дождь.

Фото: [ медиасток.рф ]

«Температура в столице ночью +11…+13, в центре +14…+16. Днем +20…+22. В Подмосковье ночью +8…+13, днем +18…+23 градуса. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду», — продолжил синоптик.

В пятницу, 15 августа, сохранится облачность с прояснениями, а также преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха опустится до +8…+13 градусов, днем поднимется до +20…+25 градусов. Ветер северо-западный, 2-5 метров в секунду.

Атмосферное давление

Давление на неделе ожидается выше нормы, особенно в первые дни. Во вторник столбики покажут 746 мм ртутного столба, в среду — 748 мм, а в четверг — 749 мм ртутного столба. В пятницу ожидается 751 мм ртутного столба.

Изменения в атмосферном давлении оказывают заметное воздействие на самочувствие разных категорий людей. Снижение этого показателя способно спровоцировать негативные последствия у лиц с диабетом, пониженным кровяным давлением и проблемами с костно-мышечной системой, проявляясь в форме одышки, нарушений сердечного ритма, упадка сил, усиления беспокойства и ослабления внимания.

Увеличение атмосферного давления несет риски для людей с гипертонией, метаболическими расстройствами, а также для тех, кто недавно пережил острое нарушение мозгового кровообращения или сердечный приступ. Следовательно, резкие колебания атмосферного давления способны вызвать обострение имеющихся хронических болезней и ухудшение общего состояния здоровья у восприимчивых к этому людей.

Ранее врачи раскрыли, что через укусы песчаных блох на пляже возможно попадание инфекции в организм.