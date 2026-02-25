Коммунальный коллапс в Карелии: онкодиспансер не пострадал, но скорая и поликлиника мерзнут

Масштабная коммунальная авария, произошедшая вечером 24 февраля в Петрозаводске, оставила без тепла и горячей воды не только жителей почти 300 домов, но и ключевые медицинские учреждения города. В Министерстве здравоохранения Карелии рассказали, как удается поддерживать работу социальных объектов в критических условиях.

Повреждение магистрального трубопровода диаметром 500 мм в районе улицы Мурманской привело к отключению теплоснабжения на Октябрьском проспекте, улицах Мурманской и Московской. В зону отключения попала городская поликлиника № 3. Как сообщили в паблике ведомства, для обогрева учреждения были оперативно установлены тепловые пушки, что позволило поликлинике продолжить работу в обычном режиме без перерыва в приеме пациентов.

Не осталась без внимания и станция скорой помощи, где тепло сейчас поддерживается автономными обогревателями. Наиболее серьезно авария повлияла на работу Петрозаводского базового медицинского колледжа: студентов пришлось временно перевести на дистанционное обучение, а в общежитии для обогрева помещений также подключают тепловые пушки.

Аварийные бригады «ПКС-Тепловые сети» работали всю ночь, демонтируя поврежденный участок и проводя сварочные работы. По информации мэра города Инны Колыхматовой, планируемый срок начала подключения многоквартирных домов и нежилых объектов к ресурсам назначен на 13:00 25 февраля. Управляющим компаниям поставлена задача оперативно подключить дома и провести развоздушивание систем после завершения ремонта.