Козероги, Раки и Стрельцы могут лишиться работы в конце сентября — как этого избежать

Под внезапный удар попали Козероги, Раки и Стрельцы — над ними нависла угроза увольнения, сообщила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» астролог Элиана Астратова. По ее словам, неприятные новости ожидают эти три знака Зодиака в конце сентября, но сохранить работу все-таки можно.

Внезапные перемены в карьере ожидают Козерогов. Представители этого знака — трудоголики. Но если они будут действовать по шаблону и не смогут адаптироваться к изменениям, руководство решиться на обновление команды.

«Раки часто боятся перемен, но осень 2025 года заставит их выйти из зоны комфорта. Из равновесия Раков может выбить эмоциональное напряжение в коллективе. Если они не смогут адаптироваться или проявить инициативу, это может повлиять на их позиции», — отметила эзотерик.

Стрельцы могут столкнуться с конфликтом из-за своей прямолинейности или отсутствия дисциплины. Период требует дипломатии, а не резких высказываний, рискуют те, кто переусердствует со свободолюбием, заключила астролог.

