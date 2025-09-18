Пугачеву проверяют на оправдание терроризма: выйдет ли певица сухой из воды снова или ответит за свои слова по закону?

Певицу Аллу Пугачеву могут привлечь к ответственности за недавнее интервью, в котором она положительно отозвалась о главе самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия* Джохаре Дудаеве. В ее словах усмотрели признаки оправдания терроризма, передает телеграм-канал Shot. Юрист Юрий Капштык в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, грозит ли примадонне реальный срок.

Как уточняется, поводом для проверки стали заявления певицы, где она называла Дудаева «порядочным человеком» и в целом высказывалась о нем в положительном ключе. По мнению специалистов, такие фразы подпадают под статью 205.2 УК РФ — «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Ранее адвокат Александр Трещев потребовал взыскать с певицы 1,5 млрд рублей за оскорбление ветеранов. Теперь же, в случае возбуждения дела, Пугачевой грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас проводится проверка. Однако, как считает юрист Капштык, такого рода высказывания сложно приравнять к уголовному делу.

«Вероятнее всего, Пугачева высказывалась из личного опыта общения, не давая при этом оценки его деятельности и действиям. Выражение “порядочный человек” не означает “хороший политик”, “хороший руководитель”, “хороший бизнесмен” и так далее. Хороший человек — это не профессия, это просто качество», — пояснил эксперт.

Как отметил юрист, также важно понимать, что Пугачева высказывала свою позицию в рамках интервью как артист, который знал человека.

«У человека брали интервью, с ним разговаривали о вещах на различные темы. Кем она выступала в интервью, представителем какой-то общности? Нет. Представителем какой-то группы людей по политическим взглядам? Нет. У нее брали интервью как у певицы. Если кто-то был оскорблен ее высказыванием, то до привлечения к ответственности должно быть соответствующее заявление», — выразил мнение специалист.

Фото: [ соцсети ]

Ранее в суд на Пугачеву из-за ее слов о Дудаеве подал адвокат Александр Трещев. С певицы он требует 1,5 млрд рублей. По словам Трещева, артистка своими заявлениями оскорбляет всех ветеранов боевых действий. Как отметил юрист Капштык, даже такой иск не конкретизирует какое-либо оскорбление в адрес россиян.

«Есть вопрос, Пугачева оскорбляет их в чем и каких ветеранов? Они что, все лично имели отношения с Дудаевым? Если адвокат подал иск в суд, то это рассматривается в гражданском судопроизводстве, конкретно кого она оскорбила, но данных пока нет. Трещев вступил в защиту неопределенного круга лиц, но имеется вопрос, сколько ветеранов по численности считают себя обиженными», — пояснил специалист.

По его мнению, если действительно Пугачева допускает какие-либо высказывания, наносящие вред репутации, или действительно оправдывают незаконные действия, тогда она может привлекаться к ответственности.

«Но для привлечения к ответственности должно быть соответствующее заявление, кого она оскорбила», — заявил юрист.

При этом артистка до сих пор может спокойно приехать в Россию, поскольку на нее нет уголовного дела, отметил эксперт.

«Если нет возбужденного уголовного дела по статьям “Экстремизм”, “Терроризм”, то тогда таких санкций не может быть. Если будет возбуждено дело и она будет объявлена в федеральный розыск, тогда возможно направление запроса в страну пребывания об экстрадиции с целью привлечения к уголовной ответственности. Но этого же нет. В настоящий момент идет просто обсуждение того, что она не так сказала», — сказал он.

Если тема ее слов будет предметом широкого обсуждения масс как в творческой, так и в политической среде, то у Пугачевой в любом случае будет возможность дать разъяснение, что ее слова значат, и пытается ли артистка кого-то оскорбить, заключил Капштык.

*Террористическая организация, запрещенная в России.