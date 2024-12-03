MaкSим уйдет из шоубиза, если не победит алкоголизм: стали известны перспективы артистки

В прошлом году певица MaкSим (настоящее имя — Марина Максимова) столкнулась с тяжелыми испытаниями. Артистка заявила, что борется с алкоголизмом. Долгое время она занималась своим здоровьем и практически не появлялась на публике. В новом выпуске «Шоу Воли» певица призналась , что перепробовала все возможные варианты лечения, но помог ей только Бог.

Действительно ли Марина смогла полностью победить свою зависимость, или проблемы вновь атакуют артистку в будущем? Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала таролог Инна Алексеева (Мишина).

«Возможно, она оставила позади прежние привычки, но это лишь начало пути. Ее борьба может привести к гармонии и завершению одного из жизненных этапов, но она не будет легкой. Возможны разочарования и внутренние конфликты на пути восстановления. Однако в конце концов ее ожидает успех, если продолжит двигаться вперед», — пояснила эзотерик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Певица столкнется со скрытыми страхами и иллюзиями, но это приведет к эмоциональному очищению, продолжила Алексеева.

«Можно сказать, что карты предвещают артистке как трудности, так и надежду на восстановление. Ее будущее зависит от решительности и готовности продолжить эту борьбу. Если она выберет свет, то все получится, а если не сможет побороть зависимость — жизнь пойдет под откос. Она может перенести ряд заболеваний, уйти из творчества, потерять себя и окружающих. К сожалению, конец неблагоприятный», — заключила таролог.

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