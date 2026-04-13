«Кулич не святыня»: священник РПЦ рассказал, когда можно выбросить пасхальную еду

После Пасхи в домах у многих остаются куличи и крашеные яйца, и возникает вопрос: что с ними делать, если они залежались и начали портиться? Можно ли выбрасывать освященные продукты или это грех? Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал священник Русской православной церкви Владислав Береговой.

По словам батюшки, сама по себе освященная пища не превращается в святыню, к которой нужно относиться как к иконам или мощам.

«Если уж так случилось, что по какой-то оплошности у вас испортились освященные яйца или куличи, то спокойно выбрасывайте. Ни кулич, ни яйцо не являются святыней. Молитвы на освящение куличей и яиц — это молитвы, которые разрешают православным христианам вкушать эти продукты после окончания Великого поста, собственно и все», — уточнил Береговой.

Священник подчеркнул: не нужно из ложного благоговения доедать то, что уже испортилось.

«Не надо съедать скорлупу, не надо доедать тухлые яйца. Если они у вас испортились — просто спокойно выкинули», — отметил он.

При этом он призвал верующих внимательнее относиться к тому, сколько пасхальных угощений они покупают и приносят в храм.

«Если человек купил пятнадцать куличей и к следующему воскресному дню понял, что по два кулича в день он не осилит, то, наверное, надо в следующем году покупать поменьше», — добавил священник.

Береговой напомнил: уважительное отношение к пище — часть христианского отношения к миру. Освященные продукты не требуют каких-то особых ритуалов утилизации, но выбрасывать их стоит без пренебрежения и с пониманием, что в следующий раз лучше рассчитать количество точнее.

