В РПЦ раскрыли 4 способа без греха попрощаться с освященной вербой

Освященные веточки вербы не принято выбрасывать в мусор — к ним стоит относиться бережно как к напоминанию о празднике и событиях Вербного воскресенья. Об этом в беседе с REGIONS рассказал священник Русской православной церкви Владислав Береговой.

По словам священника, во время освящения вербы молитвы читаются в первую очередь не на сами ветви, а на людей, которые держат их в руках.

«Молитвы читаются не на освящение ивовых, вербовых или пальмовых ветвей, а на освящение тех, кто эти ветви держит, приобщая нас к тем людям, которые встречали Спасителя у ворот Иерусалима около 2000 лет назад», — пояснил священник.

Таким образом, верба становится для верующего не магическим предметом, а символом праздника и напоминанием о том, как смерть побеждается Воскресением. Обычно веточки ставят в домашний молитвенный уголок, где, по его словам, они могут стоять сколько угодно долго — хоть год, хоть десять лет. Если же вербу нужно убрать, выбрасывать ее в мусор священник не советует.

Он пояснил, что утилизировать веточки следует бережно: их можно отнести в глухое место в лесу, опустить в реку или сжечь на огороде. Другой вариант — просто оставить их в том же святом уголочке и заменить на новые только тогда, когда они появятся.

Альтернативный способ, о котором рассказал священник, — попробовать укоренить веточки. По его словам, через два-три года у верующего уже будет свое дерево на балконе или на огороде, и тогда не нужно думать, где брать ветви к следующему празднику.

Отвечая на вопрос, нужно ли держать вербу только до Пасхи, Береговой подчеркнул, что строгого срока нет. Как он отметил, обычно веточки стоят целый год, а то и десять лет. Если ветви утилизируют с благоговением, то делают это не в день праздника: старые сожгли — новые поставили.

При этом священник предостерег от суеверий, связанных с вербой. По его словам, эти ветви не являются оберегом или амулетом, который защищает дом от пожара или беды. Христианству, как он подчеркнул, не свойственен магический взгляд на вещи, на святыню, на иконы.

Он также отметил, что не стоит делать так, как когда-то завещали бабушки: кого-то бить вербой, чтобы был здоров, и заниматься прочими языческими суевериями. Главный принцип, по его словам, прост: освященную вербу не выбрасывают как мусор, а либо сохраняют в доме, либо аккуратно возвращают природе, если веточки уже пришли в негодность.

Ранее сообщалось, что митрополит Димитрий объяснил, как правильно встречать Вербное воскресенье.