Курникова и Иглесиас ждут четвертого ребенка — где сейчас живут звезды и как проходит беременность?

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас вновь готовятся стать родителями — они ждут четвертого ребенка. Прибавление в семье ожидается к концу года, пишет Hola!. Где и как сейчас живет знаменитая пара — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как проходит беременность Курниковой

Слухи о беременности Курниковой просочились в СМИ после того, как ее заметили на прогулке с детьми в Майями — на бывшей спортсменке была мешковатая одежда, однако даже под ней папарацци смогли разглядеть округлившийся живот. Вскоре догадки подтвердились инсайдерами. Как рассказали источники издания Hola!, Курникова ждет четвертого ребенка от известного испанского певца Энрике Иглесиаса, с которым она вместе уже больше 20 лет.

Сейчас 43-летняя теннисистка находится на 4-5 месяце беременности и чувствует себя хорошо. В январе этого года Анну заметили на инвалидной коляске, как выяснилось, она получила травму — растяжение стопы, оказавшееся болезненным.

Эта беременность для Курниковой стала третьей. В 2017 году родились старшие дети спортсменки и певца — Николас и Люси, в 2020-м — младшая дочь Маша. Рождение четвертого ребенка в семье ожидается зимой — в конце 2025 года. Пол ребенка звездные родители не разглашают, на данный момент они даже не подтвердили информацию о беременности Анны.

Фото: [ соцсети ]

Тайная свадьба и роскошная жизнь в Майями

Курникова познакомилась с Энрике Иглесиасом на съемке клипа певца Escape. Вскоре между ними закрутился роман, после чего теннисистка завершила спортивную карьеру. Пара вместе с 2001 года, однако брак они заключили далеко не сразу, сделав это событие скрытым от посторонних глаз. Иглесиас и Курникова тайно сыграли свадьбу лишь в 2023 году, прожив вместе больше 20 лет и родив троих детей. Хотя еще в 2019 году Анна сменила фамилию в соцсетях на Курникова-Иглесиас, из-за чего последовали слухи о браке, которые пара так и не прокомментировала.

Сегодня семья живет в США — в роскошном доме в Майями на берегу залива Бискейн — в районе Бэй-Пойнт. Знаменитости ведут закрытый образ жизни, редко рассказывая подробности в соцсетях. В шикарный особняк, по данным СМИ, пара переехала в 2013 году. Стоимость дома на данный момент, по оценкам риелторов, превышает 25 млн долларов. Помимо Курниковой и Иглесиаса, в шикарном районе живут многие звезды, в их числе Шер, Рики Мартин, Мэтт Дэймон.

