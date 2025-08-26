«Женщина до сих пор не совсем человек»: пыталась ли Муцениеце задеть Прилучного, сыграв свадьбу в ту же дату

В СМИ активно обсуждается роскошная свадьба Агаты Муцениеце и Петра Дранги, так как молодожены сыграли ее в день годовщины брака Павла Прилучного, бывшего мужа Агаты, и Зепюр Брутян. Связан ли выбор даты с этим событием и почему беременная от музыканта Муцениеце решилась сменить фамилию в этот раз, но не была Прилучной, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Александра Метальникова.

Эксперт отметила, что Агата вовсе не обязательно должна думать про бывшего мужа, когда выбирает дату свадьбы.

«В современном обществе "человек" — это "мужчина". А женщина до сих пор не совсем человек. И вопросы про свадьбу Агаты опять иллюстрируют это же самое отношение. Почему она обязательно должна думать про бывшего мужа, когда выбирает дату? Может, она думает про будущего мужа, про детей. Может, про свою парикмахершу или косметолога — масса случаев, когда женщина поменяла несколько мужей, но ходит все к тем же мастерицам маникюра и педикюра. Про себя саму, наконец», — заявила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Актриса вряд ли руководствовалась бывшим мужем, ревностью или желанием его задеть в своих решениях, продолжила она.

«Она самодостаточная личность, которая принимает решения, исходя из себя самой. Что если ей просто больше нравится фамилия Дранга, чем Прилучная? Или она должна обязательно думать про бывшего мужа? Когда он женился, его не спрашивали, сделал ли он это, чтобы задеть ее», — подчеркнула психолог.

По словам эксперта, Муцениеце вполне счастлива и маловероятно, что она оглядывается в прошлое и думает о Павле Прилучном, когда принимает то или иное решение.

«Если задать себе эти вопросы и честно на них ответить, можно многое узнать о разном восприятии мужчин и женщин в обществе. Я же от всей души пожелаю чете Дранга огромного счастья, славы, радости и благополучия — и чтобы прошлое было для них радостью и ресурсом, а не новыми поводами для новостных скандалов», — заключила психолог.

