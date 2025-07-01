Москвич обвинил Netflix в плагиате из-за мелодии в «Игре в кальмара»

Как рассказал в интервью журналистам партнер адвокатского бюро МКМ Геннадий Кузьмин, который готовит иск к компании, Netflix нарушил авторские правка в третьем сезоне — в одной из серий обнаружилась музыкальная мелодия, которая очень напоминает композицию из советского фильма «17 мгновений весны», написанную народным артистом СССР Микаэлом Таривердиевым.

По словам Кузьмина, в случае подтверждения факта нарушения Netflix может грозить штраф в размере более $1 млн.

«Нужно понимать, что есть соответствующая международная конвенция, которая подписана больше чем 200 странами мира. В данном случае, я думаю, конечно, про запрет показа во всем мире речь не идет, но чтобы вот этот момент, эпизод с мелодией из сериала вырезать», — отметил юрист.

Автором иска выступил москвич Дмитрий С. Основная цель обращения — защита отечественного культурного наследия и духовных ценностей.

Как отметил Кузьмин, иск связан не только с материальной компенсацией, которая может достигать десятков миллионов рублей, а с принципиальной позицией о необходимости беречь и уважать наследие советского кинематографа.

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