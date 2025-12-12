Лучшие фабрики игрушек Москвы и области — 2026: куда отправиться за зимним волшебством

По всей стране работают десятки фабрик, где даже взрослые могут ненадолго вернуться в детство, а стекло в руках мастеров превращается в яркие новогодние украшения. «Авито Путешествия» собрали для интернет-издания «Подмосковье сегодня» подборку самых атмосферных мест, где можно не только увидеть, как создаются елочные игрушки, но и увезти с собой частичку праздника — расписанный собственными руками стеклянный шар.

Московская область — фабрика «Снежинка»

Фабрика «Снежинка» — одно из старейших предприятий, где с 1937 года вручную создают стеклянные елочные игрушки. Гостей ждет экскурсия по производственным цехам, знакомство с этапами выдувки и росписи, праздничная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также мастер-класс по созданию собственной игрушки.

Клин, Московская область — «Клинское подворье»

«Клинское подворье» расположено в месте, где зародилась традиция российской елочной игрушки. Это музейный комплекс, рассказывающий об истории праздничных украшений. Здесь работают выставочные залы с коллекциями разных эпох, проходят показы работы художников по стеклу.

Москва — Музей «Фабрика елочных игрушек»

В столице работает музей «Фабрика елочных игрушек», где представлены редкие украшения со всего мира, а также демонстрируются основные этапы их изготовления — от выдувки стекла до росписи. Фотогеничные пространства, интерактивы и мастер-классы превращают экскурсию в приятный зимний досуг без выезда за город.

