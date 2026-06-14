В Крыму провели «убедительные беседы» со спекулянтами, незаконного продающими бензин

Власти Крыма нашли оперативное решение топливного кризиса, создав специальные чаты для координации с бизнесом и правительством, рассказал РБК министр промышленности и торговли Республики Крым Анушаван Агаджанян.

По его словам, благодаря разъяснительным беседам с гражданами, которые незаконно перепродавали топливо, удалось не допустить роста цен. Крупные дистрибьюторы получили бензин в первую очередь, что предотвратило перебои с поставками продуктов питания в магазины. В чатах в режиме реального времени решались вопросы с заправкой машин, поэтому подвоз еды проходил без сбоев.

«Сначала "среагировали по крупным", по 10-15 основным дистрибьюторам, которые обеспечивают доставку в магазины в том числе товаров «социальной группы», например, яиц, муки, соли, сахара, гречки и других. Затем, по мере стабилизации ситуации, стали подключать и остальные компании», — рассказал Агаджанян.

В первые дни ажиотажа люди скупали отдельные виды продуктов, однако власти отказались от идеи вводить ограничения на покупку товаров. Минпромторг внимательно следил за ценами и не зафиксировал их повышения. В некоторых сельских поселениях отдельные магазины пытались завышать цены, но с ними провели разъяснительные беседы, и ситуацию удалось исправить.

Ущерб, который понес бизнес из-за топливных ограничений, власти пока не подсчитывали — это сделают после полной стабилизации ситуации.

Напомним, с 30 мая в Крыму ввели ограничения на продажу бензина марок АИ-95 и АИ-92. При этом 95-й бензин отпускался в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта. Ожидаемый срок нормализации топливного рынка — 30 дней. За это время власти рассчитывают полностью снять ограничения и вернуть ситуацию в привычное русло.

Ранее сообщалось, что в Татарстане ввели ограничения на отдельных АЗС после атаки БПЛА на Нижнекамск.