Конфликт на дороге превратился в погоню с бензопилой: неадекват пугал прохожих

В Минской области суд вынес приговор мужчине, который после конфликта на дороге преследовал автомобилистов с включенной бензопилой. Ему назначено ограничение свободы на 3,5 года. Об этом пишет Газета.ру.

В Белоруссии завершилось судебное разбирательство по делу о дорожном конфликте, который перерос в опасное преследование с применением бензопилы. Инцидент произошел в Минской области и получил правовую оценку суда Березинского района.

Спор на переходе стал началом конфликта

Ситуация возникла 28 февраля 2026 года, когда пешеход с бензопилой переходил дорогу и вступил в конфликт с водителем. После того как автомобиль начал объезжать его, мужчина отреагировал агрессивно и показал неприличный жест.

Преследование с включенным инструментом

После остановки автомобиля водитель попытался сделать замечание, однако пешеход, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, завел бензопилу и начал преследовать вышедших из машины людей, угрожая применением насилия.

Суд назначил ограничение свободы

Суд Березинского района признал мужчину виновным по уголовной статье о хулиганстве. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 3 года 6 месяцев без направления в исправительное учреждение.

Отдельные случаи дорожных конфликтов

Подобные инциденты не являются единичными: ранее в других странах фиксировались случаи агрессивного поведения участников дорожных ситуаций, включая нападения с применением оружия и тяжелые последствия для пострадавших.