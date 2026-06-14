Россиянам объяснили, как обходить ИИ-фильтры при поиске работы

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в кадровые процессы изменило правила игры для соискателей. Многие работодатели теперь используют нейросети для первичной фильтрации резюме, пишет aif.ru.

Потенциальные сотрудники массово жалуются: попасть на собеседование стало сложнее, а их анкеты отсеиваются еще до того, как их увидит живой человек. Эксперт по трудоустройству Гарри Мурадян объяснил, как обойти эту систему.

По словам специалиста, чтобы успешно пройти ИИ-фильтр, необходимо изучить от 10 до 20 вакансий по вашей специальности: внимательно проанализируйте, какие словесные конструкции, термины и фразы повторяются в описаниях требований. Затем включите эти ключевые слова в свое резюме — естественно, без откровенного копирования. Именно по таким маркерам нейросеть определяет, подходит ли кандидат.

Еще один полезный инструмент — сами нейросети. Задайте ChatGPT или аналогичной программе вопрос: «Какие ключевые слова важны для вакансии [название должности] в [сфере]?» Полученный список поможет адаптировать резюме под конкретного работодателя.

Но Мурадян предупреждает: автоматические системы несовершенны и часто отсеивают хороших специалистов из-за неудачных формулировок. Поэтому не стоит полагаться только на алгоритмы.

Третий совет — искать прямые контакты HR-специалистов в компаниях. LinkedIn, профессиональные сообщества, даже корпоративная почта (если она опубликована) — все это способы выйти на живого человека. В личной беседе можно вежливо уточнить, не произошла ли ошибка при автоматическом отсеве, и попросить пересмотреть ваше резюме. Такой подход требует смелости, но часто срабатывает.

Рынок труда меняется, и соискателям приходится осваивать новые инструменты — от общения с нейросетями до прямого нетворкинга. Искусственный интеллект не должен быть непреодолимым барьером, если знать, как с ним взаимодействовать.

Ранее доцент и академический руководитель магистратуры «Искусственный интеллект» факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Елена Кантонистова оценила возможность передачи важных задач ИИ.