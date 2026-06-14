В Крыму усилился спрос на донорскую кровь: названа наиболее востребованная группа

Специалисты центра крови в Крыму сообщили, какая группа крови сейчас нужна чаще всего, и напомнили условия донорства и действующие меры поддержки. Об этом пишет РИА Новости.

В Республике Крым специалисты службы крови сообщили об актуальной потребности в донорской крови и рассказали, какие группы сейчас требуются чаще всего.

Самая распространенная группа и спрос на нее

По словам заместителя главного врача Центра крови Антона Скоромного, наибольший запрос сейчас приходится на вторую положительную группу крови. Это объясняется ее высокой распространенностью среди населения, что напрямую влияет на потребность в донорском материале.

Система оповещения доноров

В регионе действует так называемый «донорский светофор» — система информирования граждан о текущем дефиците компонентов крови. Обновления публикуются еженедельно на официальных ресурсах службы крови, включая сайт и социальные сети.

Требования к донорам

Стать донором могут граждане России старше 18 лет при отсутствии острых заболеваний. Медики подчеркивают, что даже легкие состояния вроде простуды являются временным противопоказанием.

Также существует перечень ограничений, включая период восстановления после операций и ряд медицинских состояний, при которых сдача крови временно невозможна.

Разъяснения о противопоказаниях и мифах

Специалисты отметили, что наличие татуировок не является препятствием для донорства. Сдача крови возможна спустя полгода после их нанесения при отсутствии медицинских противопоказаний.

Поддержка доноров

После донации гражданам предоставляется компенсация на питание, а также выдаются справки, дающие право на дополнительные выходные. Медики подчеркивают важность регулярного донорства и приглашают желающих присоединяться к программе.