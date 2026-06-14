Световой дисбаланс на планете: климатологи объяснили, почему Арктика темнеет, а Европа светлеет

Климатологи обнаружили, что глобальное потепление меняет не только температуру, но и распределение солнечного света на Земле, сообщает «Царьград». Согласно новым данным, Арктика и Антарктида будут получать меньше солнечной энергии, а северные средние широты — наоборот, больше. Причина кроется в изменении свойств облаков и влажности воздуха.

Рост температур делает атмосферу более влажной, считают ученые. Влага действует как фильтр для солнечных лучей, но по-разному в разных регионах. Над полюсами облака становятся плотнее — они отражают тепло обратно в космос, не пропуская его к поверхности. В средних широтах, напротив, облачный покров истончается, и солнечный свет легче достигает земли. Эти процессы фиксируют спутники уже последние 20 лет.

Конкретные цифры таковы: в Арктике разница между количеством солнечного света зимой и летом сократится на 15%, в Антарктиде — на 7%. То есть сезонные колебания сгладятся. В северных средних широтах, включая Европу и европейскую часть России, контраст между временами года, наоборот, вырастет на 2%. Зимой будет чуть темнее, летом — светлее.

Отмечается, что эти изменения имеют далеко идущие последствия. Они влияют на скорость таяния льдов (меньше света над Арктикой — медленнее таяние, но это лишь один из факторов), на уровень воды в реках и на производительность солнечной энергетики. Например, в Европе выработка солнечной энергии может вырасти, а на Аравийском полуострове — упасть из-за увеличения облачности.

Стоит отметить, что Россия активно наращивает мощность солнечной генерации. Понимание климатических нюансов — где будет больше солнца, а где меньше — становится критически важным для прогнозирования окупаемости проектов. Инвесторам и энергетикам теперь придется учитывать не только угол падения лучей, но и глобальное перераспределение облачного покрова. Иначе можно вложить миллиарды в солнечные панели в регионе, который со временем станет менее освещенным.

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