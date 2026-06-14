Дружеская встреча обернулась насилием в Мурино: как приглашение покурить закончилось дракой
Приглашение покурить закончилось жестоким избиением в Мурино
В Мурино знакомство с обычным предложением покурить закончилось нападением. Мужчина внезапно избил друга, на место прибыли правоохранители. Об этом сообщил телеканал 78.ru.
В Ленинградской области зафиксирован инцидент, который начался с бытового предложения и завершился жестоким избиением. В Мурино мужчина пострадал от действий своего знакомого.
Приглашение покурить закончилось конфликтом
События произошли на Шоссе в Лаврики. По словам пострадавшего, знакомый позвал его на улицу покурить, однако в момент встречи неожиданно напал и начал наносить удары.
Очевидцы вызвали экстренные службы
На место происшествия вскоре прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они опросили пострадавшего и свидетелей инцидента, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
Состояние пострадавшего вызвало вопросы у окружающих
Сообщается, что мужчина находился в состоянии сильного шока, при этом внешне выглядел трезвым. Детали его травм не уточняются.
Полиция проводит проверку
Правоохранительные органы продолжают выяснять причины конфликта и обстоятельства нападения. Рассматриваются все версии произошедшего.