Дружеская встреча обернулась насилием в Мурино: как приглашение покурить закончилось дракой

В Мурино знакомство с обычным предложением покурить закончилось нападением. Мужчина внезапно избил друга, на место прибыли правоохранители. Об этом сообщил телеканал 78.ru.

В Ленинградской области зафиксирован инцидент, который начался с бытового предложения и завершился жестоким избиением. В Мурино мужчина пострадал от действий своего знакомого.

Приглашение покурить закончилось конфликтом

События произошли на Шоссе в Лаврики. По словам пострадавшего, знакомый позвал его на улицу покурить, однако в момент встречи неожиданно напал и начал наносить удары.

Очевидцы вызвали экстренные службы

На место происшествия вскоре прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они опросили пострадавшего и свидетелей инцидента, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Состояние пострадавшего вызвало вопросы у окружающих

Сообщается, что мужчина находился в состоянии сильного шока, при этом внешне выглядел трезвым. Детали его травм не уточняются.

Полиция проводит проверку

Правоохранительные органы продолжают выяснять причины конфликта и обстоятельства нападения. Рассматриваются все версии произошедшего.